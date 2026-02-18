Reafirma respaldo a Cuba Federación Mundial de la Juventud Democrática

La visita de los dirigentes de la FMJD constituye una muestra fehaciente de que Cuba no está sola y de que la solidaridad internacional se activa en los momentos más difíciles

Gonçalo Lopes, presidente de la FMJD, enfatizó que la visita, aunque breve, tiene un alto significado político. (Foto: ACN)

Miembros del Buró de la Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD) ratificaron este miércoles en La Habana su respaldo irrestricto al pueblo cubano y a sus jóvenes, en un contexto de intensificación del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Asistieron al encuentro Gonçalo Lopes, presidente de la FMJD; Adnan El Mokdad, vicepresidente para la región de Medio Oriente, y Suniel Sosa Cordero, representante de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la Secretaría General de esa organización.

Los dirigentes internacionales compartieron con la prensa los objetivos de su visita, que calificaron como un gesto de solidaridad en momentos tan cruciales.

Mirthia Brossard Oris, miembro del Buró Nacional de la UJC para la Esfera Ideológica, destacó que la visita de los dirigentes de la FMJD constituye una muestra fehaciente de que Cuba no está sola y de que la solidaridad internacional solidaria se activa en los momentos más difíciles.

La UJC, como parte del Buró de la FMJD, continuará promoviendo la movilización de los jóvenes del mundo en defensa de la Revolución cubana y contra el bloqueo genocida, afirmó.

Durante el encuentro, Lopes reconoció el vínculo histórico entre la FMJD y Cuba, nación que ha acogido dos festivales mundiales de la juventud y los estudiantes, incluido uno en la compleja década de los 90 del pasado siglo.

Nuestras relaciones son históricas; cuando la federación lo necesitó, Cuba estuvo, y cuando Cuba nos necesita, nosotros decimos presente, manifestó, y subrayó que la solidaridad con la nación caribeña constituye una prioridad para las más de 150 organizaciones agrupadas en la FMJD.

El presidente de la FMJD enfatizó que la visita, aunque breve, tiene un alto significado político: «Venimos para decirle al pueblo cubano que lo apoyamos y respaldamos su Revolución, en un momento donde las amenazas del imperialismo se concretan, nosotros teníamos que estar aquí».

Adnan El Mokdad, vicepresidente por Medio Oriente, calificó al bloqueo estadounidense como un asedio genocida que pretende obstaculizar el acceso del pueblo cubano a medicinas y servicios de salud, y señaló que el imperialismo no aprende de la historia, pues Cuba, como Vietnam y otras naciones, ha derrotado al imperialismo muchas veces mediante su resistencia.

Estableció paralelismos entre la resistencia del pueblo cubano y la de las naciones del Medio Oriente que enfrentan la agresión imperialista y sionista.

El dirigente libanés rindió homenaje a los mártires de la lucha antiimperialista, mencionando a las víctimas del genocidio en Gaza y a los combatientes cubanos caídos en combate en el reciente ataque militar perpetrado por fuerzas estadounidenses en Caracas, Venezuela.

La sangre derramada demuestra que combatimos con dignidad y que compartimos la misma lucha contra el imperialismo, sentenció.

Desde la UJC, se ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de hermandad con las organizaciones juveniles del mundo y de mantener en alto las banderas del antiimperialismo, la solidaridad y el internacionalismo, principios que guían la labor de la organización cubana y que constituyen esencia de la Revolución.

La FMJD, fundada el 10 de noviembre de 1945, es la mayor y más representativa organización política juvenil del mundo, con una membresía que supera los 100 millones de jóvenes en 63 países.

Definida por una ideología marxista-leninista y antifascista, la organización tiene incluida a la UJC en su Secretaría General desde el año 2003, responsabilidad que fue ratificada durante la reciente Asamblea General, celebrada en mayo de 2025, donde la Juventud Comunista de Portugal resultó electa como presidenta de la federación.

La presencia de la UJC en la conducción de la FMJD es considerada una evidencia del prestigio y la confianza que la organización juvenil cubana ha ganado en el ámbito internacional, así como un reconocimiento al ejemplo de la juventud que, liderada por sus organizaciones estudiantiles y bajo la guía del Partido Comunista de Cuba, resiste y crea frente a las agresiones del imperialismo.