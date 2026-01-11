Rechaza Díaz-Canel declaraciones del gobierno de EEUU y ratifica defensa de Cuba

Quienes hacen estas declaraciones “saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EEUU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, señaló el presidente cubano

Cuba no agrede, es agredida por EEUU hace 66 años, afirmó Díaz-Canel. (Foto: PL)

El presidente Miguel Díaz-Canel calificó este domingo de inmorales las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba y ratificó la disposición para la defensa del país.

En clara alusión a las expresiones del presidente estadounidense, Donald Trump, el mandatario cubano a través de la red social X enfatizó en que “no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”.

En la publicación Díaz-Canel argumentó que quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político.

El jefe de Estado de la nación caribeña recordó a los que culpan a la Revolución de las severas carencias económicas, que deberían callar por vergüenza.

En tal sentido, quienes hacen estas declaraciones contra su país “saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EEUU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, señaló.

El mandatario reafirmó que Cuba es una nación libre, independiente y soberana, que no acepta imposiciones.

Y a continuación, afirmó categórico: “Cuba no agrede, es agredida por EEUU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre. #CubaEsCoraje”.

Este domingo, medios de prensa de la isla dan amplia cobertura a las palabras de presidente cubano en un contexto marcado por la agresión a Venezuela y la continuación en la escalada de las amenazas de la Casa Blanca contra varios países.

Cuba defiende derechos de su gobierno sin interferencias de EEUU

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, defendió este domingo la transparencia y el derecho de su gobierno en las relaciones internacionales y criticó a la administración estadounidense por prácticas contrarias, incluida la coerción militar.

A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, afirmó que su país no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.

En contraparte, destacó que “a diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.

En la publicación de este domingo, Rodríguez defendió que la nación caribeña tiene la potestad absoluta a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales, “sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EEUU”, añadió.

En tal sentido, señaló que “EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

El derecho y la justicia están de parte de Cuba, concluyó el titular de Relaciones Exteriores de la nación caribeña.