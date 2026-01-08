Reciben atención médica lesionados en accidente masivo en Camagüey (+fotos)

El doctor Rodolfo Emilio Domínguez Rosabal, director del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Manuel Ascunce Domenech, informó que un paciente permanece en estado crítico y otros tres se encuentran reportados de grave

Debido a la gravedad de las lesiones ortopédicas, resultó necesario intervenir quirúrgicamente a otras tres personas, precisó el director del centro hospitalario. (Fotos: Facebook)

Un total de 31 pacientes reciben atención médica en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Manuel Ascunce Domenech, tras el accidente masivo de tránsito que ocurrió este 7 de enero en el kilómetro 595, tramo conocido como curva de Ignacio, ubicado en el municipio de Jimaguayú, en Camagüey.

El doctor Rodolfo Emilio Domínguez Rosabal, director de esa unidad asistencial, informó que un paciente permanece en estado crítico y otros tres se encuentran reportados de grave.

Precisó, además, que, debido a la gravedad de las lesiones ortopédicas, resultó necesario intervenir quirúrgicamente a otras tres personas, mientras que el resto se trasladaba, al momento de la entrevista, hacia las salas de cuidados mínimos para observar su evolución en las próximas 24 horas y definir la conducta futura en cada caso.

Al Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech acudieron Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador en Camagüey.

Inmediatamente que se conoció el siniestro, se activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de situación y se movilizaron los medios de transporte sanitarios, así como el personal médico y los recursos necesarios, afirmó Carlos Morán Giraldo, director general provincial de Salud Pública.

De igual manera, agregó que se atienden dos pacientes en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, tres en el Hospital Militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja y dos en el Hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni, todos fuera de peligro.

Al Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech acudieron Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador en Camagüey, para acompañar al personal médico en una jornada de esfuerzo y entrega decisiva por la vida.

El lamentable accidente se produjo poco después de las siete de la noche, cuando un ómnibus, procedente de Holguín, que transportaba trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel se volcó, hecho en el que lamentablemente dos pasajeros fallecieron, un menor de siete años y un adulto.

Se atienden dos pacientes en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña.

En el lugar del suceso oficiales del Ministerio del Interior investigan las causas.