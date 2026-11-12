Recibió Díaz-Canel Cartas Credenciales de siete nuevos embajadores

Entre los embajadores recibidos por el presidente cubano estuvo la Excelentísima señora Sandra Marcella Gittens, de la República de Barbados. (Foto: Estudios Revolución)

Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba, recibió este jueves las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de Tanzania, Chile, Serbia, Barbados, India, Canadá y Filipinas en la mayor de las Antillas.

En audiencia solemne efectuada en el Salón de los Próceres en el Palacio de la Revolución, y acompañado del ministro cubano de Relaciones Exteriores a.i., Gerardo Peñalver, Díaz-Canel recibió, primeramente, a Mathew Edward Mikingule, de la República de Tanzania, informó la Presidencia.

Al amigo, el dignatario le ofreció una cordial bienvenida y recordó que ha llegado de un país hermano, que está unido a Cuba por vínculos históricos de cercanía.

Presidente cubano aprovechó el intercambio para enviar a su homóloga de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, un fraterno saludo, y para agradecer a la nación africana por el histórico apoyo a la Cuba en su lucha contra el bloqueo imperial, y en particular por el reciente voto en Naciones Unidas, que pide poner fin a ese brutal cerco.

A la embajadora de la República de Chile, Carola Muñoz Oliva, el Presidente ofreció una calurosa bienvenida y le comunicó que su presencia en la isla será la posibilidad de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Según el reporte, un tercer recibimiento ocurrió con Aleksandra Stanojevic, de la República de Serbia, a quien el jefe de Estado habló sobre los lazos históricos que unen a los dos países; y le expresó su gratitud por el gesto que en Naciones Unidas tuvo la nación europea de apoyar con su voto a Cuba en su lucha contra el bloqueo estadounidense.

Luego, el mandatario recibió a Sandra Marcella Gittens, de la República de Barbados, ante quien puso de relieve las relaciones de larga tradición que unen a los pueblos y gobiernos de ambos países del Caribe.

Con igual énfasis el dignatario expresó sentimientos de gratitud por el voto con el cual ese país hermano acompañó a Cuba, en Naciones Unidas, para poner fin al bloqueo norteamericano; el diplomático, por su lado, aseguró que el país que representa seguirá fomentando las relaciones bilaterales.

Fue recibido, después, Hansraj Singh Verma, de la República de la India, ante quien Díaz-Canel resaltó los vínculos históricos que existen entre el país asiático y la mayor de las Antillas, y a quien agradeció por la ayuda y la cooperación constantes que la vasta nación ha brindado a Cuba.

El Presidente hizo hincapié en la valentía de la India, que apoyó a su país en Naciones Unidas, en la lucha contra el bloqueo, asimismo, mencionó el importante papel que la nación amiga desempeña con su indiscutible liderazgo a nivel global.

Con posterioridad, dio la bienvenida a Carmen Maxine Sorger, de Canadá, a quien expresó su gratitud por el voto de la nación canadiense en el foro de Naciones Unidas, en apoyo a Cuba y en contra del bloqueo; el mandatario definió tal acompañamiento como «un hecho de valentía» en un contexto marcado por grandes presiones imperiales.

La jornada cerró con el recibimiento del mandatario cubano a Arvin Reyes De León, quien llegó en representación de la República de Filipinas; el jefe de Estado destacó los vínculos históricos que unen a los dos países, a los cuales, dijo, la mayor de las Antillas confiere una importancia significativa.