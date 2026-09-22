Presidente cubano denuncia intervención de Trump sobre la isla en la ONU

“La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano”, aseguró Díaz-Canel

Díaz-Canel reafirmó “Seguiremos luchando por la paz, defendiendo nuestra soberanía y trabajando de conjunto para superar la agresión despiadada que nos impone el gobierno estadounidense”.

El mandatario Miguel Diaz-Canel, denunció este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incapaz de justificar el castigo contra Cuba y su guerra económica genocida, repitió en Naciones Unidas que la isla representa una amenaza.

En un mensaje en la red social X el presidente cubano dijo que “La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano”.

En su publicación el jefe de Estado de la nación caribeña reafirmó “Seguiremos luchando por la paz, defendiendo nuestra soberanía y trabajando de conjunto para superar la agresión despiadada que nos impone el gobierno estadounidense”.

Al intervenir en el Segmento de Alto Nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump recurrió al repetido argumento de que «Cuba es un Estado absolutamente fallido», un eventual pretexto para una agresión militar al país distante unas 90 millas de Estados Unidos.

A las calumnias reaccionó también en la propia red social el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, “El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”.

El canciller advirtió que “ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”.

“Cuba no es una amenaza para EEUU ni para ningún país”, dijo el jefe de la diplomacia cubana y subrayó que “el bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz”.