Reconocen entrega de médicos cubanos en norteño Petén, Guatemala

Durante casi 28 años se mantuvo la brigada médica de Cuba en los municipios Sayaxché y Poptún del norteño departamento de Petén

Autoridades de los municipios de Sayaxché y Poptún destacaron consideraron destacado y valioso el aporte en beneficio del pueblo. (Foto: PL)

La brigada médica de Cuba en Guatemala suma hoy nuevos reconocimientos con los recibidos por tanta entrega durante casi 28 años en los municipios Sayaxché y Poptún del norteño departamento de Petén.

En emotivo acto en el primero de ellos, el representante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la región central, René de la Cruz, calificó de honor poder participar para trasmitir un sincero agradecimiento a los galenos de la isla caribeña.

Un vecino, el cantautor Evaristo Carmenate, subrayó primero la asistencia de quienes aman el trabajo arduo de los profesionales de bata blanca antillanos y reseñó aspectos de la historia desde que iniciara la colaboración en esa demarcación en el lejano 1998.

Tras el azote del potente huracán Mitch en la región, detalló, comenzaron a brindar servicios de salud para las comunidades, e incluso, tenían un lanchero que los trasladaba, en una época en que había muchos casos de malaria.

Luego viajaron en moto largas distancias hasta donde pobladores necesitados en medio de la selva, en lugares con jaguares y una fauna diversa, describió. La gente con el tiempo –aseguró- se acostumbró a tener un médico cerca y sobrevinieron los reclamos de otras partes.

La vicepresidenta del Cocode de segundo nivel, Ana Cecilia Girón, expuso que los cubanos cruzaron el mar con la misión de salvar vidas y llegaron hasta los rincones más lejanos también a caballo, a pie.

Laboraron duro por nuestros hermanos en el municipio, mejoraron los índices de salud y se ganaron el corazón de Las Pozas, Tierra Blanca, La Reinita, El Nacimiento, Nueva Esperanza, Mario Méndez, entre otras, remarcó.

En el hospital trabajaron y siguen sin descanso para tratar todos los casos, aseveró, mientras consideró destacado y valioso el aporte en beneficio del pueblo, entre este mujeres y niños que querían participar del homenaje.

No tenemos cómo pagar tanta paciencia, cariño, buen trato, sonrisas y alegría, solo nos queda pedir que sus vidas estén colmadas de abundantes bendiciones, enfatizó Girón.

Pueden decir misión cumplida, salvaron vidas, cambiaron algunas, dejaron una huella imborrable en el municipio, se quedan por siempre con nosotros, en la historia de Sayaxché, afirmó la autoridad.

La dirección departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Petén, Área Sur Occidente, destacó, por otra parte, la vocación de los médicos de Cuba.

La Municipalidad de Poptún entregó asimismo un reconocimiento especial a los galenos de la isla, en agradecimiento por su dedicación, compromiso y valioso servicio brindado.

El alcalde Obdulio Pinto envió su gratitud a Cuba por esta colaboración y confesó que no hay palabras para reflejar el esfuerzo en salvar vidas. Pusieron no un granito de arena, sino un piedra grande en nuestra gente, puntualizó.