Reconocido músico cubano Pedrito Calvo se recupera de accidente cerebrovascular

A través de los canales oficiales de la institución, se informará al pueblo sobre la evolución del estado de salud del querido artista, quien prestigió durante varios años la la orquesta Los Van Van

Desde el primer momento, el Ministerio de Cultura de Cuba y el ICM han estado pendientes de su estado de salud.

El reconocido músico cubano Pedrito Calvo, de 84 años de edad, se encuentra hoy en proceso de recuperación tras un accidente cerebrovascular sufrido este viernes durante una escala de tránsito en Panamá.

Según informa el Instituto Cubano de la Música (ICM), el artista, que abordaba un vuelo con destino a Colombia, recibió atención médica especializada en una clínica de la ciudad, donde se recupera actualmente.

Desde el primer momento, el Ministerio de Cultura de Cuba y el ICM han estado pendientes de su estado de salud y han mantenido comunicación directa con sus familiares y los funcionarios de la embajada cubana en ese país, a quienes se agradece la colaboración y el apoyo brindado al intérprete.

A través de los canales oficiales de la institución, se informará al pueblo sobre la evolución del estado de salud del querido artista, quien prestigió durante varios años la la orquesta Los Van Van.

Calvo posee una actitud singular en escena, lo que atrae a públicos diversos y le permite gozar de la admiración de su gente, en Cuba y en otras regiones del mundo.

El artista ha compartido su arte en suelo caribeño y en escenarios de Canadá, Estados Unidos, Venezuela, México, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, España, Francia e Italia.

Su agrupación Pedrito Calvo y La Justicia “irrumpe en el panorama musical cubano con un objetivo bien definido: hacer bailar hasta el delirio a cuantos lo escuchan interpretar los más diversos géneros de la música cubana”, destaca la enciclopedia cubana EcuRed.