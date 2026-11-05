Regresa la ruta Sancti Spíritus-Santiago de Cuba

Se destinarán capacidades para la venta mediante la Empresa Viajeros o la APK Viajando, en tanto se concederán dos boletos para cada municipio espirituano

El ómnibus saldrá desde la terminal espirituana en su horario habitual de las 7:00 a.m. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Tras varios meses de interrupción por falta de combustible, la ruta Sancti Spíritus-Santiago de Cuba reiniciará su recorrido este 6 de noviembre con una frecuencia semanal.

En declaraciones a Escambray Jorge Luis Rodríguez Ojito, director de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales de Sancti Spíritus, dijo que el ómnibus saldrá desde la terminal espirituana en su horario habitual de las 7:00 a.m., por lo que los pasajeros deben estar una hora antes para realizar el chequeo del boletín.

Igualmente, explicó que se destinarán capacidades para la venta mediante la Empresa Viajeros o la APK Viajando, en tanto se concederán dos boletos para cada municipio espirituano y las personas con este tipo de reservaciones deben acudir a la propia terminal a confirmar su pasaje, previo al horario de salida del carro.

Según la propia fuente, por el momento no se espera la reapertura de nuevas rutas que permanecen inactivas, pues solamente se autorizaron tres salidas desde distintas partes del país hacia la región oriental: además de la de Sancti Spíritus, la de Cienfuegos-Guantánamo y Santa Clara-Guantánamo.

Igualmente, precisó que a Sancti Spíritus le corresponde la primera salida hacia Santiago de Cuba este 6 de noviembre, mientras que el resto de las aprobadas por el país comenzaron a circular a partir del día primero.