Reportan sismo perceptible de magnitud 5.3 en Santiago de Cuba y Guantánamo

El Cenais precisó que este es el tercer sismo perceptible registrado en lo que va de año en Cuba

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 4:56 am hora local, localizado en las coordenadas 19.85 grados de latitud norte y los 75.42 grados de longitud oeste, a una profundidad de 30.0 km y con una magnitud de 5.3 situado a 30 km al sureste de Imías, Provincia de Guantánamo.

De acuerdo con la nota oficial del Cenais hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín.

Resulta curioso que hace casi un mes, el pasado 8 de febrero, a 24 km al sureste de la mencionada localidad guantanamera, ocurrió un terremoto de magnitud 5.6, que provocó daños leves en algunas edificaciones.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.