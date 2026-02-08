Reportan sismo perceptible en la región oriental de Cuba

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 7:00 a.m. hora local, localizado en las coordenadas 20.16 grados de latitud norte y los 74.44 grados de longitud oeste, a una profundidad de 7.1 km y con una magnitud de 5.6 situado a 24.0 km al sureste de Imías.
Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad varias localidades de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. Hora de cierre 08:00 a.m., 8 de enero de 2026. Este es el sismo perceptible No. 02 del año.
