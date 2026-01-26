Resultados favorables para la ONAT de Yaguajay en el 2025

La Oficina de Administración Tributaria de este municipio espirituano sostuvo entre sus principales logros el cumplimiento de la Campaña de Declaración Jurada

En el 2025 Yaguajay recibió la visita del ministro de Finanzas y Precios Vladimir Regueiro Ale. (Foto: Facebook)

El cumplimiento del plan de recaudación y la Campaña de Declaración Jurada y pago de tributos, la disminución del déficit fiscal, estuvieron dentro de los logros alcanzados por la Oficina de Administración Tributaria (ONAT), de Yaguajay, en el 2025.

Así lo explicó a Escambray Ronel Pérez Hernández, director de dicho centro en el norte espirituano, quien detalló que de un plan de recaudación de 376 779 000.6 pesos, el territorio arribó a más de 436 millones, en tanto señaló que la reducción del déficit fiscal estuvo por el orden de los 66 733 000.9 pesos.

“Aun somos un municipio deficitario, pero se están dando pasos de avance en aras de seguir disminuyendo el déficit fiscal. La oficina se ha enfrascado en el enfrentamiento a la subdeclaración y evasión fiscal. Las acciones de control fiscal permitieron determinar cerca de 77 millones de pesos a actores no estatales, como mipymes y trabajadores por cuenta propia, quienes dejaron de aportar las cuantías correspondientes en torno a determinados impuestos.

“Velamos por el uso de las cuentas bancarias fiscales de los diferentes actores económicos, y acentuamos la gestión de cobro de la deuda tributaria. Terminamos el año con cero deudas por parte de las personas jurídicas, y cerramos al ciento por ciento de presentación y pago de tributos de la Campaña de Declaración Jurada, tanto por ingresos personales como utilidades”, apuntó el funcionario.

Pérez Hernández acotó que dichos resultados se deben en buena medida a la cohesión de los trabajadores. “Trabajamos sábados, domingos, partiendo de que la recaudación no se podía atrasar. Contamos con el apoyo gubernamental y del Partido en todas las tareas asignadas y consolidamos las relaciones de trabajo con terceros”, agregó.

El director de la ONAT refirió que el 2025 también estuvo marcado por la visita del ministro de Finanzas y Precios Vladimir Regueiro Ale, quien instó a efectuar acciones dirigidas a disminuir el déficit fiscal, a elevar el protagonismo de la ONAT como fuente regulatoria en el marco de la legislación tributaria y a seguir recaudando para los ingresos cedidos del territorio.

Asimismo, puntualizó que con estas buenas nuevas la oficina prevé reforzar la labor en el 2026, de ahí que abogue por cumplir el plan de recaudación, tener una exitosa Campaña de Declaración Jurada, así como mantener la disciplina tributaria en pos del desarrollo del norte espirituano.