Iglesia Jesús Nazareno resiste al paso del tiempo

Tras muchos años de procesos legales e investigaciones profundas por parte del área jurídica, finalmente la Oficina del Conservador de Sancti Spíritus obtuvo la propiedad de la nave central de dicha capilla

En el año 2021 un grupo de expertos liderados por el destacado arqueólogo espirituano Orlando Álvarez de la Paz realizó allí importantes investigaciones. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Varios años transcurrieron desde que un grupo de expertos bajo la asesoría de Orlando Álvarez de la Paz, entonces especialista principal del Gabinete de Arqueología Manuel Romero Falcó, de la Oficina del Conservador de la Ciudad en Sancti Spíritus, se concentraran en la realización de importantes excavaciones en la añeja iglesia Jesús Nazareno.

Corría el 2021 y, aunque en 2016 ya habían realizado otras investigaciones en el sitio, las cuales estuvieron igualmente relacionadas con la arqueología, esta vez parecía que la luz iluminaría el camino de la recuperación en dicha instalación, con antecedentes de existencia desde los años 1700, cuando ya formaba parte imprescindible en la vida religiosa de los espirituanos.

Entre los propósitos de las excavaciones estaban el descubrimiento de lo que pudiera ser la entrada a una cripta de enterramiento, en el extremo izquierdo de lo que fue la entrada de la iglesia.

Pero luego de este último intento por revivir la que en su momento fue considerada como la Capilla Sixtina espirituana, atendiendo al gran número de pinturas murales que atesoraba en su interior, se detienen otra vez las labores, en espera de trámites y, más que eso, de presupuestos y recursos para garantizar la etapa de recuperación.

Ahora, a la vuelta de una década desde las primeras excavaciones e investigaciones arqueológicas los espirituanos se preguntan. ¿En qué fase está el proyecto de recuperación de la Iglesia Jesús Nazareno?

Sobre el tema, Escambray indaga con Gretchen Jiménez Guerra, directora de Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus, quien refirió: “Tras muchos años de procesos legales y de investigaciones profundas que se hicieron por parte del área jurídica, finalmente la Oficina pudo obtener la propiedad de la nave central de la Iglesia.

“Sin embargo, el área lateral junto a la vivienda aledaña es propiedad de la señora que habita ese inmueble —aclara—, ahora estamos previendo algunas negociaciones con ella, atendiendo al mal estado constructivo en que se encuentra su parte, con la intención de poder intervenir en la nave central, lo cual requiere llevar un equipo que provocará vibraciones, pero el primer paso sería la consolidación estructural del edificio, aunque está el inconveniente de que no podemos accionar en la propiedad que no sea de la Oficina”.

De cualquier forma — según explica Jiménez Guerra—, por ahora están pendientes de recibir el presupuesto que cada año se propone por inversiones y así comenzar a trabajar con el proyecto, el cual ya fue aprobado para la etapa de consolidación de estructuras de la iglesia, entonces ya estarán en condiciones de contratar los servicios de una mipyme estatal que se subordina a la Empresa de Construcción y Montaje de Santa Clara, con amplia experiencia en este tipo de actividad. Mientras tanto, la Iglesia Jesús Nazareno sigue resistiendo al paso del tiempo, hasta ver si algún día pueda hacerse realidad el sueño de su recuperación como un inmueble de alto valor patrimonial.