Instituto de la Música rechaza acto discriminatorio en Fábrica de Arte Cubano

Hemos conocido hace unas horas de la absurda utilización del “derecho de admisión” para impedir a un joven cubano y sus acompañantes el acceso a la institución Fábrica de Arte Cubano. También, de múltiples reacciones de rechazo a este hecho y otros similares.

Activistas antirracistas, funcionarios públicos de diversos niveles, la Comisión Nacional del Programa contra el racismo y muchos ciudadanos han compartido en las redes con indignación la justa protesta por estos hechos.

Una vez conocida la publicación en Facebook de la usuaria Yuliet Teresa, tanto la dirección de FAC como la del Centro Nacional de Música Popular, intercambiaron con ella y con Alejandro Bridón Mesa. En ambos casos la institución reconoció su responsabilidad con el mal manejo del derecho de admisión.

En la mañana de este 31 de diciembre, el joven agraviado, Alejandro Bridón, fue visitado en su casa por Víctor Rodríguez, Director del Centro Nacional de Música Popular, y Osmani López, Vicepresidente del Instituto Cubano de la Música, quienes ratificaron la posición de la institución de tolerancia cero ante cualquier acto de discriminación y maltrato y argumentaron que no se trataba de una postura racista, sino de un acto arbitrario basado en el criterio personal de un empleado. A su vez, notificaron la aplicación de la medida disciplinaria a la persona implicada. El joven se sintió satisfecho con la explicación.

La dirección del Ministerio de Cultura también contactó a Alejandro, quien agradeció el intercambio y subrayó su interés en hacer conciencia sobre la gravedad de estos hechos, que no pueden ocurrir en ninguna institución de servicio público.

A su vez, manifestó no tener interés en promover la denuncia formal correspondiente, prevista en protocolos aprobados para estos casos, los cuales reafirman la voluntad de la Revolución y sus leyes de combatir toda forma de discriminación.

Nuestra institución ha investigado los hechos, de acuerdo con esos protocolos, y trasladará la información a los órganos competentes para que sean plenamente esclarecidos.

El Instituto Cubano de la Música rechaza de plano la actitud del trabajador de FAC implicado en el hecho y la de cualquier otro empleado, administrador o directivo que incurra en conductas similares.

Al mismo tiempo, rechazamos la inaceptable, tibia y justificativa argumentación expresada por un miembro del equipo de FAC. Nuestro pueblo revolucionario ha dado sobradas pruebas de entereza, optimismo y solidaridad, que no deben ser manipulados en aras de minimizar un imperdonable error.

Junto a la legítima indignación que provocó el hecho, denunciamos la manipulación de la contrarrevolución y sus aliados, que han intentado utilizar el incidente para desacreditar a las instituciones, sembrar la división e inducir la comisión de actos contra el orden público.La Revolución y sus instituciones están y estarán siempre al servicio del pueblo y no permitirán que hechos como este queden impunes. Su profundo compromiso con la igualdad y la justicia social es inconmovible.