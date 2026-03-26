Acordes de solidaridad para la música espirituana

Además de una donación de siete guitarras, se recibió un conjunto de partituras para ser interpretadas por bandas de concierto

Otra vez el pentagrama espirituano sintió la fuerza de la solidaridad. Tres guitarras y partituras para ser interpretadas por bandas de concierto llegaron hasta esta tierra gracias a la Asociación de Amistad Italia-Cuba.

“Esto nace de mi amor para con la música espirituana –declaró Rodolfo Dal Pane, afiliado a esa organización y quien reside en la urbe del Yayabo–. Puse las siete guitarras que compré en el contenedor que tenemos. Por ahí enviamos, gracias a los proyectos en Cuba con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, (ICAP) y el Hospital Hermanos Ameijeiras.“Las partituras se las pedí a un amigo de mi ciudad en Italia”.

Este encargo se hizo durante un ensayo de la Banda de Concierto de Sancti Spíritus, agrupación que Dal Pane felicitó por deleitar cada domingo en la mañana a quienes aaisten a la Casa Municipal de Cultura Osvaldo Mursulí.

Con anterioridad, funcionarios de la Delegación Provincial del ICAP y el amigo italiano habían entregado cuatro guitarras a estudiantes de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona, única institución educativa aquí perteneciente a la Enseñanza Artística.Este donativo es uno de los tantos que demuestran el cariño y admiración por Cuba.

“Este país tiene muchos amigos. Conozco la historia de la Revolución cubana desde 1959 hacia acá. Pero lo cierto es que el nombre de Cuba se conoció en Italia cuando la covid. La Brigada médica Henry Reeve nos salvó de ese mortal virus. Por eso nuestro eterno agradecimiento.“En este momento es muy importante apoyarlos porque a los capitalistas cuando se les toca el bolsillo se ponen bravos. Y Cuba es una piedra para todos los imperialistas”, concluyó.

Desde tierra yayabera se agradeció el gesto solidario con la música de la centenaria Banda de Concierto de Sancti Spíritus.