Sancti Spíritus vive días de guateque

La cita se dedica a los poetas de esta tierra Raúl Herrera y Gabino Rodríguez

La Casa de la Trova Miguel Companioni es testigo del programa de la cita. (Foto: Tomada de Facebook)

Dignificar en lo más alto del altar de nuestra cultura a la décima y el punto cubano es el pretexto perfecto del III Taller Nacional que reúne a exponentes de esas expresiones literarias en Sancti Spíritus

La Casa de la Trova Miguel Companioni, de la añeja urbe del Yayabo ha sido testigos de lecturas, contralecturas, presentaciones de libros y composiciones nacidas a fuerza de inspiración. Un verdadero jolgorio que nos confirma el arraigo tanto de la décima como del punto cubano.

“A pesar de lo convulso que está el mundo mantenemos nuestras raíces con convicción – declaró Antonio Alberto Iznaga Morejón, el Jilguerito, uno de los invitados de la cita –. Y si la décima, patrimonio cultural vivo del pueblo cubano está, pues todo es mejor”.

Esta III Edición del Taller Nacional de la Décima y el Punto Cubano, auspiciado por del Centro de Promoción Literaria «Raúl Ferrer» en Sancti Spíritus honra a dos grandes artistas del patio Raúl Herrera y Gabino Rodríguez.

“Ver a todos esos espirituanos que han hecho historia realmente es muy gratificante. Esta tierra es fértil en todas las expresiones de la cultura campesina”.

Para el domingo, poetas, improvisadores y músicos harán suyos diferentes escenarios de la urbe de Trinidad.

“Además, de ser una provincia muy buena anfitriona. Tiene públicos educados y conocedores de la cultura en general y, en especial, de la música campesina”, concluyó.