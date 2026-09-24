Calle 232 se dirige a Sancti Spíritus (+video)

Se trata del largometraje que bajo la dirección de Rudy Mora rinde homenaje a los cuidadores, un tema de relevancia en Cuba, que enfrenta entre tantos desafíos el del envejecimiento poblacional

El filme es el más reciente estreno programado por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos.

Como parte de la programación de estrenos del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), este viernes se proyectará en el cine Conrado Benítez, de Sancti Spíritus, el largometraje Calle 232, del director Rudy Mora.

Por el momento, tendrá solo esa presentación, fijada para las diez de la mañana, de acuerdo con las indicaciones del propio instituto, según declaró Esther Lidia González Morales, al frente del Centro Provincial de Cine.

“Cuenta con las actuaciones de los reconocidos artistas Jorge Alí, Luis Ángel Batista, Isabel Santos y Chavely Díaz. Se suman a ese reparto Laura Moras, Yudexi de la Torre, Reytel Oro y Andrea Doimeadiós. La película está dirigida a provocar la reflexión sobre el cuidado de nuestros adultos mayores. Vivimos en un país envejecido, por lo que ya el tema es de gran importancia”, apuntó.

La cinta se acerca a la vida de un director de cine, quien sufre un accidente que lo deja en condición limitante y requiere de atención. Un joven artesano al ser testigo del abandono familiar y de amigos, se brinda para ayudarlo.

Calle 232, producida por Adriana Moya, ya se proyectó en La Habana y ahora realiza el recorrido programado por el resto del país, que incluye la cita de este viernes en el Conrado Benítez.