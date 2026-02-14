Rusia acusa a Estados Unidos de usar sanciones para desplazar a sus empresas en Venezuela

Las acciones estadounidenses están basadas en limitaciones económico-financieras y de sanciones extraterritoriales que EE.UU. aplica en violación del derecho internacional

14 febrero, 2026 - 8:58am

Melik-Bagdasárov aseguró que a pesar de la presión estadounidense, las empresas y compañías rusas no renuncian a sus obligaciones.

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov denunció que Estados Unidos recurre a prácticas desleales para expulsar del país suramericano a los negocios rusos e internacionales que le resultan no deseados.

Según el diplomático ruso las acciones estadounidenses están basadas en limitaciones económico-financieras y de sanciones extraterritoriales que EE.UU. aplica en violación del derecho internacional.

Melik-Bagdasárov aseguró que el objetivo de las acciones estadounidenses no es otra que la de expulsar a los participantes rusos y otros extranjeros ‘no deseados’ del mercado venezolano y limpiar por medio de competencia desleal el espacio para las estructuras bajo control de Washington.

Además agregó que funcionarios estadounidenses reconocen abiertamente dicha política y no la ocultan en sus discursos públicos.

El diplomático ruso que “ciertos proyectos se ven obligados a adaptarse a la presión de las sanciones”, con ajustes en los plazos y formatos de trabajo que no están vinculados con el ataque de EE.UU. contra Venezuela de principios de enero pasado.

Melik-Bagdasárov aseguró que a pesar de la presión estadounidense, las empresas y compañías rusas no renuncian a sus obligaciones y mantendrán su presencia y cooperación con los socios venezolanos.

El 3 de enero pasado, Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar contra Venezuela, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por supuestos delitos de narcotráfico.

Desde entonces, Estados Unidos ha presionado a Venezuela para negociar una agenda para el desbloqueo de fondos venezolanos y venta del crudo del país sudamericano, así como un diálogo a nivel diplomático.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha dicho en varias oportunidades que su Gobierno apuesta por el “camino de la diplomacia” con Washington para proteger al país y al pueblo venezolano.

