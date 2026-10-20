SaberCuba: Todos los recursos universitarios en un solo lugar

Javier se mantiene centrado en optimizar SaberCuba, mejorar la aplicación, hacerla más completa y accesible para todos los usuarios. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

«La informática, la electrónica y la electricidad siempre han sido mis grandes pasiones, por ello desde pequeño las he estudiado de forma autodidacta, lo que me ha permitido ganar en conocimientos y hoy la combinación de todo lo aprendido es tangible a través de SaberCuba», asegura Javier Coca, estudiante de Licenciatura Eléctrica en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) y desarrollador de esta novedosa aplicación móvil, que se encarga de indexar los enlaces de todos los repositorios de 18 universidades cubanas, desde Pinar del Río hasta Guantánamo.

Su principal objetivo es que los universitarios de todo el país puedan acceder a los diferentes recursos y materiales de estudio con mayor facilidad y rapidez desde sus teléfonos móviles.

«Tras cinco años de carrera me di cuenta de que suele ser complejo buscar la información que necesitamos para estudiar a través de Internet pues, en ocasiones, está dispersa y es de allí donde nace la idea de comenzar a desarrollar esta aplicación», refiere.

Fue un proceso de ardua labor que le llevó muchas horas de programación y recopilación de la información necesaria en el sitio web oficial del Ministerio de Educación Superior; de forma tal que, tras meses de trabajo, Javier pudo acopiar todo el material necesario e incorporarlo en el producto final, que cuenta con identidad e interfaz propios.

«Desde que surgió la idea la universidad me ha apoyado de forma incondicional, pero, sobre todo, quiero agradecer a mi profesor Carlos Lázaro Jiménez Puerto, pues él es uno de los grandes artífices de este logro. Su ayuda ha sido sumamente valiosa para llegar hasta aquí y transitar este camino que ha estado lleno de retos», subraya Javier.

A pesar de sentirse satisfecho con los resultados hasta el momento, se mantiene centrado en continuar optimizando la aplicación y hacerla más completa y accesible.

«Está disponible para teléfonos Android con un consumo mínimo de datos, además de ser una aplicación ligera que no ocupa mucho espacio; pero seguimos con el objetivo de ampliarla para formato Iphone y así llegar a más estudiantes», añadió.

SaberCuba fue presentada el pasado 13 de octubre a los estudiantes del Instituto Preuniversitario Honorato del Castillo de Sancti Spíritus durante una actividad de formación vocacional desarrollada por la UNISS; un encuentro donde la presencia de Javier se convirtió en fuente de inspiración para los estudiantes de ese centro educativo, quienes ven en él un ejemplo de lo que puede lograr un joven universitario entregado a la ciencia y la innovación.