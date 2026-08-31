Salón de baile de Trump en la Casa Blanca rebasa obstáculo jurídico, por ahora

Aunque el litigio continúa, el fallo del máximo tribunal constituye una gran victoria para el mandatario estadounidense y probablemente le dará el tiempo que necesita para completar las labores

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El polémico salón de baile del presidente Donald Trump podrá seguir construyéndose en la Casa Blanca, tras la Corte Suprema de Estados Unidos rechazar este lunes una impugnación que pretendía detener indefinidamente el proyecto.

El veredicto 5-4, que tuvo la oposición del presidente del Supremo, John Roberts, y de las tres juezas liberales de ese órgano de justicia, frenó la demanda de un grupo de preservación.

De esta forma, se concedió una solicitud de emergencia presentada por la Administración Trump, con lo que bloqueó las resoluciones de tribunales inferiores. La decisión de ocho páginas y sin firma, subrayó que el Fondo Nacional para la Preservación Histórica probablemente carecía del derecho legal —conocido como legitimación procesal— para impugnar el proyecto del salón de baile.

El ente de justicia no llegó a conclusión alguna sobre si Trump tiene autoridad o no para esta construcción sin la aprobación del Congreso. “La construcción del salón de baile ha avanzado a buen ritmo durante la mayor parte del año. Es probable que esa construcción sea ilegal”, escribió el juez Roberts, miembro del ala conservadora del tribunal (que es mayoritaria).

La Administración republicana enfatizó en los documentos presentados ante la corte que, hasta el 24 de agosto, la construcción se completó en 65 por ciento y que el equipo lo componen 250 personas que trabajan a ritmo 24/7.

El criticado proyecto se levanta a un costo aproximado de 400 millones de dólares, pero la Casa Blanca afirmó que se financiará íntegramente con donaciones privadas, una opinión que ya fue cuestionada.

Aunque el litigio continúa, el fallo del máximo tribunal constituye una gran victoria para Trump y probablemente le dará el tiempo que necesita para completar las labores.

La obra de unos 27 mil 400 metros cuadrados, Trump la considera un asunto de seguridad nacional y además la piedra angular de su legado presidencial.