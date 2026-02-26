Salud, alimentos y energía centran debate partidista en Sancti Spíritus

En la reunión se abordaron asuntos de vital importancia para el territorio

Presidido por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Sancti Spíritus, el Buró Provincial de la organización política analizó en su más reciente sesión los desafíos a los que se someten los sectores de la salud pública, la agricultura y la energía en el actual contexto.

El director general de Salud, doctor Francisco Fernández Quintero, explicó la situación en la que laboran los centros asistenciales y hogares de ancianos, así como otras instituciones del ramo. Asimismo, se refirió a los contratiempos impuestos por la falta de combustibles pero insistió en que, gracias a la intersectorialidad, no se han detenido los servicios.

Por su parte, el doctor Juan Luis Marcelo Pentón, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia, expuso que los estudiantes se encuentran vinculados a la Atención Primaria y se espera que, en 2026, se evalúen por parte de la Junta Nacional de Acreditación alrededor de una decena de especialidades.

La primera secretaria enfatizó en que el buen trato debe primar en todas las instalaciones, y asignar tareas a los jóvenes para que se sientan motivados.

Sobre el sistema de la agricultura espirituana, el órgano partidista recibió una actualización de los planes de producción, especialmente el de arroz y los encadenamientos productivos en cada municipio.

Dermis Ramírez Torres, miembro del Buró Provincial, explicó que continúa la instalación de fuentes renovables de energía para la producción de alimentos y se sigue incumpliendo en la entrega de leche.

Pérez Martín se interesó por los proyectos con financiamiento extranjero en esta área e insistió en aplicar más la ciencia y la innovación. “La comida es una prioridad del país”, expresó.

A la energía, un tema que concierne a todos los cubanos, se le dedicó especial interés en la reunión. Yumar Castro Álvarez expuso la situación electroenergética de la provincia, que ya cuenta con 10 parques solares fotovoltaicos (siete de 18.55 MW y tres de 21.7 MW, cada uno). Se prevé, además, construir durante el año dos parques más, uno en Jatibonico y otro en Trinidad con capacidad de 21.7 MW.

Se conoció igualmente que, durante la última semana, fueron instalados en las viviendas de seis niños electrodependientes kits de 2 kW de generación fotovoltaica, que mejorarán la calidad de vida de los infantes; y se iniciará la instalación de otros en centros vitales para la economía.

Según Castro Álvarez, concluyó el proceso de entrega de módulos solares a los trabajadores de la Salud y la Educación, así como a los Héroes del Trabajo de la República de Cuba.

Deivy Pérez Martín llamó, finalmente, a un uso eficiente de la energía y al ahorro en los circuitos protegidos.