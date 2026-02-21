La Escuela Cubana de Wushu y Qigong para la Salud en Sancti Spíritus celebró este sábado la llegada del nuevo año lunar chino con un desfile y demostración de artes marciales en el boulevard yayabero. Las demostraciones incluyeron varias disciplinas y a varios grupos etarios.
Sancti Spíritus celebra la llegada del nuevo año lunar chino (+ fotos)
Las actividades estuvieron a cargo de la Escuela Cubana de Wushu y Qigong en la provincia
