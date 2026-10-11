ANIR: El talento de los espirituanos se multiplica hasta lo impensable (+fotos)

La entrega de los premios de mayor impacto económico y social del país se realizará en este territorio, merecedor del acto nacional de cierre de la jornada de homenaje

La organización en el territorio ha tenido un ingreso de más de 3 millones de pesos, expresión de los resultados y el efecto económico de la aplicación de las innovaciones. (Fotos: Captura de pantalla)

En medio de un contexto económico complejo, sustituir importaciones y componer equipos vitales para el funcionamiento en todas las áreas del desarrollo del país es, más que una necesidad, un deber para la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

En Sancti Spíritus la organización se crece y, no por azar, llegó al aniversario 50 de su fundación por el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara como provincia Destacada.

El talento de mujeres y hombres en estas tierras se multiplica hasta lo impensable, siempre con la idea de aportar desde el arreglo inmediato de una máquina para realizar hemodiálisis hasta la estera para tratamientos en pacientes con problemas cardiológicos.

Así lo reafirma con orgullo Anaisa González Farfán, presidenta de la ANIR en el territorio, quien apunta que la organización acompaña los procesos bien de cerca y con la mira puesta en qué más puede hacerse para suplir todo aquello que el país no logra adquirir, debido al cerco impuesto por los Estados Unidos.

Anaisa González Farfán, presidenta de la ANIR en el territorio.

En intercambio con Escambray, la directiva ponderó el trabajo cotidiano de los aniristas en la búsqueda de soluciones en distintos ámbitos y en la defensa del país.

“La ANIR en el territorio cuenta con 12 265 asociados, agrupados en 598 comités de innovadores de todos los sectores. Los resultados de Sancti Spíritus están basados en el impacto de las innovaciones, dirigidas al incremento de la productividad del trabajo, a la sustitución de importaciones, al aumento de fondos exportables y a la producción de alimentos, uno de los puntos claves dentro de las transformaciones económicas y sociales que hoy se aplican. También son prioridades la fabricación y recuperación de equipos y piezas de repuesto, así como el ahorro de recursos, fundamentalmente de portadores energéticos”.

¿Qué resultados económicos permiten a Sancti Spíritus ubicarse dentro de las mejores provincias de Cuba en el quehacer anirista?

“En este 2026, en comparación con el año precedente, nuestra organización ha tenido un ingreso de más de 3 millones de pesos, expresión de los resultados y el efecto económico de la aplicación de las innovaciones y que constituye un récord para Sancti Spíritus, que ahorra por este concepto hasta el momento al país más de 77 millones de pesos”.

Pero la mano de los innovadores y sus horas de desvelo se muestran no solo en cifras, sino también en servicios que, en medio de las complejidades, no dejan de prestarse a la población. Muchas veces, estos héroes anónimos están detrás de la puesta en marcha de un equipamiento médico, o del desempeño de empresas que, bajo disímiles restricciones, aportan a la economía.

“Entre las entidades que fueron punteras para lograr los resultados están, por ejemplo, la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, la Cárnica, Electromedicina Provincial, las unidades empresariales de base 3 y 5 de La Estancia y el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. Tampoco se pueden dejar de mencionar el Complejo Turístico Topes de Collantes, y la Empresa Eléctrica”.

¿Cuáles son las principales actividades de la jornada que inició el pasado 7 de octubre?

“El esfuerzo incansable de los innovadores en su empeño por enseñar, solucionar y arrastrar al resto de los trabajadores en pensar cómo resolver los asuntos más acuciantes que se presentan en cada entidad son motivos suficientes para la celebración.

Matizarán estas jornadas los eventos de mujeres creadoras, matutinos especiales, talleres, intercambios entre innovadores destacados, donaciones y expo-soluciones donde los jubilados tendrán un papel fundamental.

La provincia recibió la condición de destaca en la emulación nacional de la ANIR. (Foto: ANIR/Facebook)

«La entrega de los premios de mayor impacto económico y social del país se realizará en nuestra provincia, pues será sede del acto nacional de cierre de la jornada, donde se compartirán experiencias en el Complejo Turístico Topes de Collantes, con un papel protagónico de la comunidad.

«Los aniristas espirituanos nos hemos preparado para que sea histórica esta jornada, que dedicamos al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y al décimo aniversario de su partida física”.