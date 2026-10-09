Comenzó en Sancti Spíritus Jornada del Innovador (+fotos)

La provincia recibió la condición de Destacada en el trabajo de la ANIR. También fueron reconocidos trabajadores y entidades que con su empeño creador mantienen la vitalidad en sus colectivos

Directivos de la Empresa Cárnica y el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, recibieronel sello 8 de Octubre, por sus aportes durante más de 15 años a la actividad de la ANIR . (Fotos: Yoanna Herrera/Escambray)

A contribuir al progreso de la nación desde el talento y creatividad, con soluciones a los problemas que se presentan a diario en la vida socioeconómica del país, están llamados los innovadores espirituanos, quienes dieron inicio a su jornada de homenaje, en acto realizado este viernes en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Combinado Cárnico Sancti Spíritus.

El acto tuvo lugar en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Combinado Cárnico Sancti Spíritus.

Con la presencia de Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y segunda secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, Dermis Ramírez Torres, miembro del Buró Provincial del Partido, Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en el territorio, y Anaisa González Farfán, presidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), entre otros directivos e invitados, se entregó la Réplica del Carné de Innovador del Comandante en Jefe Fidel Castro a trabajadores espirituanos que se distinguen en esta labor.

Además, en la cita se les otorgó al Ingeniero Liván Isdenio Rodríguez Lemas, director del Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, y a Dony Alberto Gómez Salas, director general de la Empresa Cárnica, el sello 8 de Octubre, por sus aportes durante más de 15 años a la actividad de la ANIR y el buen funcionamiento de la organización en sus respectivos centros.

Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y segunda secretaria de la CTC entregó reconocimientos a innovadores con años de experiencia en el trabajo de la organización.

Otro momento de especial significación fue la entrega de los Premios Mayor Impacto Económico y Social a nivel provincial a Miralis de la Caridad Guevara Trujillo, de la Empresa Cárnica; Raudel Armas Martín, de la UEB Combinado Cárnico; Nelson Enrique Fonseca Pita, de la UEB número 3 La Estancia, y Raúl Fermín Morales Mursulí, del Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina.

Durante el acto de apertura de esta jornada provincial, a propósito de la condición de Destacada otorgada a Sancti Spíritus por el Buró Nacional de la ANIR, también fue distinguido el espíritu creador de varias entidades y de mujeres y hombres que con su empeño creador mantienen vitalidad en sus colectivos.

En ese contexto, se entregó la Condición 8 de Octubre de manera individual a ocho innovadores de este central territorio y, de manera colectiva, a la UEB Combinado Cárnico Sancti Spíritus, al Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, la División Alastor Sancti Spíritus; la Empresa de Seguridad y Protección y la Agencia Geocuba.

De este modo, se abrieron en Sancti Spíritus las puertas a la jornada por el Día del Innovador, para reconocer la obra de todo un año de trabajo de quienes contribuyen con su quehacer a desarrollar el país.