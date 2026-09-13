Sancti Spíritus conquista medalla de bronce en Olimpiada Iberoamericana de Matemática

Una vez más, Diego García Rodríguez, estudiante del IPVCE Eusebio Olivera, se alzó con medalla en un evento internacional de conocimientos en la especialidad de matemática

El joven estudiante espirituano, segundo de derecha a izquierda. (Foto: Cubamined)

La Olimpiada Iberoamericana de Matemática correspondiente al año 2026, con sede en Argentina entre el 6 y el 12 de septiembre, fue motivo especial de celebración para Cuba y, en particular, para Sancti Spíritus, gracias a los excelentes resultados de los representantes de nuestro país en el evento.

Diego García Rodríguez, estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez, representó a Sancti Spíritus en la mencionada cita y lo hizo a lo grande, al conquistar una medalla de bronce.

Y es que Diego no es ajeno a este tipo de eventos de conocimientos, pues ya participó en la Olimpiada Internacional de Matemática celebrada en China, donde se alzó con otra presea de bronce, con lo cual se convirtió en el primer medallista internacional en esa asignatura para la tierra del Yayabo, sin olvidar que en la pasada edición de la Olimpiada Centroamericana conquistó la medalla de oro.

Diego ha brillado en varios eventos internacionales de Matemática. (Foto: Facebook)

A propósito de ello, Daniel Alejandro Espinosa Aguiar, coordinador del Centro Provincial para el desarrollo del Talento (CPDT) en Sancti Spíritus, precisó: “Diego es un gran orgullo para nosotros, un joven muy especial y dedicado, con un futuro brillante por delante, pues confiamos en que estos resultados seguirán multiplicándose”.

Según aseveró el joven estudiante, las medallas son, también, producto del esfuerzo y dedicación de sus familiares y el trabajo y conducción constantes de sus entrenadores: Carlos Sebrango y Catalina Rodríguez.

🇨🇺 Cuba brilla en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática en Argentina: Marcel Gamez Salvó🥇, Erick Díaz Pérez 🥈, Heidy Rodríguez Fuentes 🥉 y Diego García Rodríguez 🥉 conquistaron 4 medallas y la Copa Puerto Rico. 6to lugar entre 21 países.¡Orgullo para la educación cubana! pic.twitter.com/RIECeeNYCu — MINED (@CubaMined) September 12, 2026

La mayor de las Antillas se alzó también con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce, lo que la ubicó en el sexto lugar entre 21 naciones; lo que supone una de las mejores actuaciones de la isla caribeña en eventos de esta índole.

Por ello, el equipo cubano, además, se hizo con la copa Puerto Rico, galardón que se entrega al país de mayor progresión en los últimos dos años.