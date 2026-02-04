Sancti Spíritus consolida su labor electoral

Expresó Eraida Espinosa Aguilar, secretaria del Consejo Electoral Nacional, durante el balance de los resultados del trabajo del 2025 por parte del órgano en el territorio

Varias autoridades electorales, órganos municipales, supervisores, vocales y organismos fueron reconocidos por su labor. (Fotos: Reidel Gallo)

“El Consejo Electoral Provincial (CEP) de Sancti Spíritus consolida su labor a partir de una estrecha relación de las autoridades del órgano con la base, con las circunscripciones a nivel de barrio, que es en definitiva donde se consolida cada proceso electoral”, expresó Eraida Espinosa Aguilar, secretaria del Consejo Electoral Nacional (CEN), durante el balance de los resultados del órgano en la provincia durante el 2025.

Un momento especial resultó el rechazo enérgico y unánime de los presentes a la política agresiva, hostil y criminal del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba con el objetivo de asfixiar a un pueblo que ha demostrado una posición firme en la lucha por su soberanía e independencia.

En el encuentro se realizó un debate amplio, profundo y crítico acerca de las debilidades aún presentes referidas a la política de cuadros, la preparación de los procesos para cubrir cargos vacantes de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y las fisuras que aún persisten en la identificación, capacitación y estimulación de las autoridades electorales, fundamentalmente en la base.

Varias intervenciones se centraron en la necesidad de continuar incorporando jóvenes a las tareas del sistema electoral cubano como garantía de la continuidad y fortalecimiento del sistema electoral cubano, así como en la importancia de los vocales por el rol que les corresponde en la misión del CEP.

Presidieron la cita autoridades del Partido, el Gobierno, el Consejo Electoral Nacional y del Sindicato de la Administración Pública.

Durante la cita se reconoció el papel desempeñado por los supervisores, vocales, colaboradores y pioneros, en estrecho vínculo con las autoridades electorales a todos los niveles, para el desarrollo exitoso de cada proceso electoral, la mayoría de ellos asumiendo diferentes responsabilidades de manera voluntaria.

A propósito, se estimularon autoridades electorales, Consejos Electorales Municipales, supervisores, vocales y organismos con un destacado desempeño de sus funciones durante el 2025.

Además de la secretaria del CEN, presidieron el encuentro, Betty Mursulí, funcionaria del Comité Provincial del Partido; Frank Osbel Cañizares, vicegobernador del Gobierno Provincial, Neisa Muro Ríos, presidenta del CEP en el territorio y Zaida Urquiza, secretaria general del Sindicato Provincial de la Administración Pública.

En el cierre del balance, Muro Ríos dio a conocer las proyecciones de trabajo del órgano para este 2026, año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, entre las que sobresalen incrementar la reservas y canteras de cuadro donde predominen los jóvenes; realizar más acciones de capacitación de las autoridades electorales en la base con el objetivo de fortalecer la labor del órgano y el conocimiento de la Ley Electoral, y continuar elevando la participación en las redes digitales de la familia electoral, una vía esencial para lograr mayor visibilidad y posicionamiento del órgano.

Asimismo, consolidar la labor de los supervisores, quienes juegan un papel determinante para que cada proceso electoral se desarrolle con total transparencia, imparcialidad y legalidad.