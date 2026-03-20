Sancti Spíritus: Denuncian severos daños del bloqueo de EEUU a servicios del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos

El déficit de insumos y medicamentos, así como la rotura de equipos diagnósticos en la institución espirituana son evidencias concretas del cerco estadounidense contra Cuba

La atención directa a las embarazadas a término se garantiza en el área materno infantil del Camilo Cienfuegos, pese a las afectaciones provocadas por el bloqueo. (Fotos: Arelys García Acosta/Escambray)

El impacto del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba, que ha mutado recientemente hacia la asfixia energética, ocasiona severos daños a la atención sanitaria en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, visible en los servicios de Cirugía, Nefrología, Gastroenterología y Neonatología, entre otros, denunciaron directivos y especialistas de este centro asistencial.

En un análisis de los resultados del pasado año, el doctor Alexander López Concepción, jefe de los servicios de Cirugía en la mayor institución hospitalaria de la provincia, se refirió a las consecuencias de esta política progresiva de estrangulamiento que provoca el déficit de insumos necesarios como material gastable, medicamentos y algunos efectos médicos, lo cual ha obligado postergar intervenciones no urgentes para priorizar las urgencias y emergencias, las oncológicas y de traumatología.

Por su parte, el doctor Remberto Cruz Pérez, al frente del Servicio de Nefrología, señaló la vulnerabilidad de programas como el de Hemodiálisis, que demanda, además de una estabilidad energética, recursos para practicar el acceso vascular, no disponible hoy para el 80 por ciento de los pacientes que inician en este tratamiento.

Al referirse a la crudeza de este cerco genocida, el doctor Oscar Pérez Rodríguez, especialista de segundo grado en Gastroenterología, aludió a la rotura de diferentes equipos de diagnóstico, sin solución por la no disponibilidad de piezas de repuesto, entre estos el colonoscopio, lo cual ha implicado enviar a los pacientes a Cienfuegos, con las consabidas dificultades del transporte, agravadas actualmente.

Durante el encuentro se distinguió el desempeño de varios departamentos y profesionales con un resultado meritorio el pasado año.

“Hoy es una preocupación no poder contribuir al diagnóstico del cáncer de colon, una enfermedad frecuente en la provincia”, apuntó el especialista, quien ponderó el talento innovador del personal del servicio que, de conjunto con los ingenieros electromédicos espirituanos, lograron la reparación de dos endoscopios de amplio espectro diagnóstico, con los cuales se han practicado más 2 000 endoscopías.

En este propio contexto, el doctor Aliosky Polo Santana, director general del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, reflexionó en torno al apoyo del Partido y del Gobierno en la provincia por su contribución a la transportación del personal médico y paramédico residente en los municipios, equivalente al 69 por ciento de la fuerza laboral del centro.

Igualmente, enfatizó en el imperativo de ser más eficientes, incrementar las normas de higiene para reducir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y revertir el comportamiento actual de indicadores que afectan el área materno infantil, díganse mortalidad materna, el índice de cesáreas y el de bajo peso al nacer.

A la par de reconocer el compromiso y la profesionalidad del capital humano de la institución sanitaria para enfrentar estas realidades objetivas impuestas por el bloqueo, Yaquelín de la Paz Ramos, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, llamó la atención sobre la necesidad de elevar la calidad en la prestación de los servicios, el trato a los pacientes con la explicación oportuna, el sentido de pertenencia, además de la atención a los estudiantes y residentes, como garantía del futuro.

Durante la valoración del quehacer correspondiente al pasado año, la dirección del hospital distinguió el desempeño de varios departamentos, entre estos, el de Rehabilitación y Fisioterapia, Higiene y Epidemiología, sección de Lavandería y el servicio de Unidad de Atención al Grave Polivalente. Al propio tiempo, fueron estimulados los doctores Omar Moreno Bravo y Yeily Cancio Aquino, y la licenciada en Enfermería Mirtha Alfonso Pascual.