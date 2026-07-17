Electromédicos espirituanos: héroes invisibles de la salud

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los electromédicos emergen como héroes invisibles que combinan ciencia y salud para salvar vidas. No solo diseñan y mantienen equipos vitales; también innovan soluciones que salvan.
En Sancti Spíritus, la muestra es palpable desde la creación de dispositivos sofisticados hasta la optimización de tecnologías hospitalarias. Su labor resulta fundamental para el diagnóstico y tratamiento eficientes.
En este fascinante universo de la Electromedicina, la precisión y el conocimiento se entrelazan. Son una familia que lucha por sostener, con cables, destornilladores y todo lo que caiga a mano, la vida de miles de espirituanos.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.