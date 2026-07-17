Electromédicos espirituanos: héroes invisibles de la salud

En Sancti Spíritus, el aporte de los electromédicos es palpable desde la creación de dispositivos sofisticados hasta la optimización de tecnologías hospitalarias

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los electromédicos emergen como héroes invisibles que combinan ciencia y salud para salvar vidas. No solo diseñan y mantienen equipos vitales; también innovan soluciones que salvan.

En Sancti Spíritus, la muestra es palpable desde la creación de dispositivos sofisticados hasta la optimización de tecnologías hospitalarias. Su labor resulta fundamental para el diagnóstico y tratamiento eficientes.

En este fascinante universo de la Electromedicina, la precisión y el conocimiento se entrelazan. Son una familia que lucha por sostener, con cables, destornilladores y todo lo que caiga a mano, la vida de miles de espirituanos.