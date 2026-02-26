Sancti Spíritus: Instalan paneles solares en sucursales del Banco Popular de Ahorro

El Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus avanza hacia la sostenibilidad energética sin descuidar la atención a los sectores más vulnerables de la población

Por la sucursal de Guayos comenzó la instalación de paneles solares. (Foto: Facebook).

El Banco Popular de Ahorro (BPA) en la provincia de Sancti Spíritus puso en marcha el proceso de instalación de paneles solares en sus sucursales, como parte de una estrategia nacional orientada al autoabastecimiento energético y la mejora gradual de los servicios que ofrece la institución.

Así lo informó Yamila Acosta Meneses, especialista de comunicación y marketing en la Dirección Provincial del BPA, quien detalló que la sucursal de Guayos es la primera en contar con el sistema instalado y en funcionamiento desde el viernes pasado. Actualmente, los trabajos continúan en la dirección provincial, donde se encuentran los servidores de datos centralizados, ubicada en la sucursal cabecera del boulevard.

Acosta Meneses adelantó que otras sucursales como las de Trinidad y Jatibonico serán las próximas en recibir la tecnología, así como 12 plantas adicionales, aunque en estos casos el proceso ha requerido más tiempo debido a la búsqueda de espacios adecuados para la colocación de los paneles.

Mientras se consolida esta inversión, la institución mantiene alternativas para garantizar servicios esenciales a la población, especialmente a los jubilados. «El pago a jubilados se está realizando en todas nuestras sucursales de manera manual, con las nóminas electrónicas impresas, y cuando se restablece la corriente, se le da prioridad a ellos», explicó la especialista.

Además, se habilitó una línea de caja emergente en la dirección provincial para atender a los clientes de aquellas sucursales afectadas por interrupciones del servicio eléctrico, una medida que responde al compromiso social y humano de la entidad bancaria en el complejo escenario energético que enfrenta el país.

