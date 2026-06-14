Sancti Spíritus: Reconocen a donantes voluntarios de sangre en Jornada Nacional

La jornada, que concluye este 14 de junio, estuvo dedicada al centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz

Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. (Foto: Arelys García/ Escambray)

El homenaje en Sancti Spíritus a aquellos que de manera altruista extienden su brazo para salvar vidas ha marcado la celebración de la Jornada Nacional del Donante Voluntario de Sangre, dedicada al centenario del natalicio de Fidel y desarrollada desde el 6 y hasta este 14 de junio.

Raumara Ramos Jiménez, directora del Banco Provincial de Sangre, detalló que las acciones fundamentales de la campaña han incluido reconocimientos a los donantes más frecuentes y voluntarios destacados de todos los municipios y la realización de jornadas masivas de donaciones en centros laborales y comunidades.

También se han efectuado campañas de concientización en la que los propios donantes con más de 50 y 100 donaciones de sangre y de plasma y los jóvenes que inician esta labor solidaria han expuesto las experiencias en este gesto humanista.

Ramos Jiménez resaltó el papel protagónico de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), empresas y organismos en las convocatorias a las jornadas masivas, donde sobresale la presencia de los jóvenes.

En la actualidad se trabaja en la revitalización del Programa Nacional de Sangre, reforzado con el trabajo conjunto entre la atención primaria, díganse policlínicos, consultorios del médico y enfermera de la familia y los CDR y otras organizaciones de masas y sociales, afirmó Raumara Ramos Jiménez.

En este sentido, la funcionaria elogió el desempeño de los municipios de La Sierpe, Taguasco, Trinidad, Fomento y Yaguajay, donde se ha logrado llegar hasta comunidades intrincadas para sumar a un mayor número de donantes a esta humana actividad.

Entre los espirituanos reconocidos en la jornada se encuentra Orlando Cosme Natero González, chofer de la Empresa Taxis Cuba, quien acumula centenares de donaciones de sangre, acto que realiza por conciencia.

“Dono desde los 16 años, y siempre que han venido a mi casa para una urgencia, incluso, cuando se trata de niños, he corrido y he dicho: aquí está mi sangre”.

En este contexto, también fue homenajeado el oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Juan Manuel Baró Pérez, donante de plasmaféresis. “Cada 15 días acudo al Banco Provincial de Sangre, y para mí salvar vidas no es un sacrificio, lo hago con el mayor placer del mundo”.

Con más de un centenar de donaciones, Alexey García Macías, trabajador del matadero de reses Víctor Ibarra, también resultó estimulado por este acto solidario que puede beneficiar a varios pacientes a la vez, pues una sola donación puede separarse en diferentes componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

Cada año, el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a esas personas por sus contribuciones que salvan vidas, y para sensibilizar sobre la necesidad permanente de realizar donaciones regulares a fin de garantizar suministros de sangre seguros, suficientes y accesibles, según expone en su sitio web la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas” es el lema que convoca al festejo hoy del Día Mundial del Donante de Sangre, oportunidad en la que se busca concienciar a la humanidad sobre este gesto de solidaridad y cuidado por los demás, aseguró la OPS.