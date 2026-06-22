Sancti Spíritus rendirá tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Profundamente conmovido por el deceso del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, el pueblo espirituano rendirá, este 23 de junio, sentido homenaje al Héroe de la República de Cuba y uno de los principales líderes del proceso revolucionario, quien falleció el domingo a la edad de 94 años.
La sede del Comité Provincial del Partido acogerá el tributo que comenzará a las 10 de la mañana, con las notas del Himno Nacional, y se extenderá durante seis horas en las que espirituanos y espirituanas de todos los sectores evocarán el legado de quien fuera asaltante del cuartel Moncada, expedicionario del Granma y segundo jefe de la Columna 8 Ciro Redondo, comandada por el Che.
Con el propósito de facilitar la participación del pueblo en la ceremonia, se ha previsto la concentración de los espirituanos por sus respectivos sindicatos en la calle Onza, desde la sede central del Partido hacia el norte de la ciudad, en los siguientes horarios:
9:30 a.m.: Salud, Hotelería y Turismo y Cultura
10:00 a.m.: Alimentaria y la Pesca
10:30 a.m.: Construcción y Comercio, Gastronomía y Servicios
11:00 a.m.: Transporte y Puerto, Industrias y Comunicaciones, Informática y Electrónica
11:30 a.m.: Administración Pública y Energía y Minas
1:00 p.m.: Educación, Ciencia y Deportes
1:30 p.m.: Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros y Azucareros
2:30 p.m.: Civiles de la Defensa
Minutos antes de las 4 de la tarde, las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y otras personalidades llevarán a cabo una guardia de honor, según declararon a la prensa fuentes del comité organizador.
Al igual que en Sancti Spíritus, el pueblo de La Habana y de las demás capitales provinciales protagonizarán una jornada altamente emotiva en honor a Valdés Menéndez, quien en el momento de su muerte fungía como vice primer ministro de la República de Cuba y acumulaba un amplio historial como dirigente revolucionario.
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