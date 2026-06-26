Disponibles las Transformaciones Económicas y Sociales tras su actualización

Como resultado de un amplio proceso de consulta y debates en el Buró Político, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Ministros, se actualizaron y fueron aprobadas las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos, que se presentan a continuación:
Descargue el documento con las Transformaciones Económicas y Sociales (PDF)
Disponibles en Soberanía y en el sitio de @PresidenciaCuba las Transformaciones Económicas y Sociales.— Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) June 25, 2026
Es importante que nuestro pueblo las conozca para que participe activamente en su implementación y control.
Pueden descargarlas en el siguiente enlacehttps://t.co/wMGAF2VhfC pic.twitter.com/qovly9sZ5a
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