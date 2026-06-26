Disponibles las Transformaciones Económicas y Sociales tras su actualización

Es importante que nuestro pueblo las conozca para que participe activamente en su implementación y control, escribió el primer ministro Manuel Marrero Cruz en su cuenta de X

Periódico Granma

26 junio, 2026 - 8:10am

Como resultado de un amplio proceso de consulta y debates en el Buró Político, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Ministros, se actualizaron y fueron aprobadas las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos, que se presentan a continuación:

Descargue el documento con las Transformaciones Económicas y Sociales (PDF)

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Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

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