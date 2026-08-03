Sancti Spíritus: Restablecen servicio eléctrico en centros vitales a través de microsistemas

La Unión Eléctrica informa que se trabaja en la recuperación del SEN con el arranque de algunas unidades de varias centrales termoeléctricas

Tras el colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ocurrido en la noche de este domingo 2 de agosto, la Empresa Eléctrica espirituana ha establecido microsistemas para garantizar servicios vitales en centros de salud y bombeo de agua, entre otros.

De acuerdo con informaciones publicadas por el canal de Telegram, a través de la creación de microsistemas se logró brindar servicio al Circuito 118 de Sancti Spíritus, al 111 de Sancti Spíritus (zona del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos), la Línea 2115 Bombeo Manaquita, Línea 3010 Carretera de Zaza, el Hospital de Rehabilitación y el Frigorífico.

También desde Cabaiguán se logró restablecer el servicio en los circuitos 13 y 101 y 112 para la zona de Biotecnología.

Al mismo tiempo, la batería de Fuel Oil de Trinidad brinda servicio al Circuito 108 de La Boca.

Ante esta situación, la Empresa Eléctrica aclara que se trata de pequeños sistemas muy débiles, que carecen de una buena regulación en sus parámetros, por lo que, en ocasiones, después de haber sido restablecido algún circuito, puede ser afectado nuevamente.

El pasado sábado, la Unión Eléctrica dio a conocer una caída parcial del sistema en la zona occidental tras un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara, mientras en la noche del domingo ocurrió la desconexión total del SEN.

La Unión Eléctrica informa que en estos momentos de inicia arranque de las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Ernesto Guevara de La Serna, 5 y 8 de la Máximo Gómez y 3 de la Carlos Manuel de Céspedes.

También aclara que están preparadas para iniciar el arranque, cuando estén creadas las condiciones, la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la 1 de la Lidio Ramón Pérez (Felton) y la CTE Antonio Guiteras.



