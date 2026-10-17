Sancti Spíritus se sumó a la Fiesta del Saber

Esta semana unos 1 295 estudiantes espirituanos de segundo a sexto grados demostraron sus conocimientos en las asignaturas de Matemática y Lengua Española en un ejercicio evaluativo de carácter nacional

La Fiesta del Saber se ha enriquecido con el apoyo y colaboración de la familia y la comunidad. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

Por estos días, estudiantes espirituanos de segundo a sexto grados pusieron a prueba sus conocimientos en las asignaturas de Matemática y Lengua Española, como parte de la Fiesta del Saber.

Este es un ejercicio evaluativo de carácter nacional, cuyos resultados tributan al mejoramiento de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo cubano.

A propósito de ello, Rosa Mayteé González Macola, jefa del Departamento de Educación Primaria en la Dirección General de Educación en la provincia, aseguró: «Como su nombre lo indica, este ejercicio evaluativo pretende ser un motivo de celebración para nuestros educandos; jornadas llenas de alegría, entusiasmo y aprendizajes en las que todos ganamos en conocimientos».

Sancti Spíritus tributó al país en esta Fiesta del Saber con una muestra de alrededor de 1 295 estudiantes de entre 7 y 12 años de edad, pertenecientes a las escuelas primarias Serafín Sánchez, Arcelio Suárez, Bernardo Arias, Carlos Loyarte y Guillermo Moncada.

«La Fiesta del Saber tiene el objetivo de conocer las habilidades desarrolladas y los conocimientos adquiridos por los alumnos de acuerdo con el año académico en que se encuentran, además de motivarlos por el aprendizaje a través de actividades variadas, como juegos, comprobaciones y preguntas, sin pretender ser competitivos», precisó el máster en Ciencias Goberto Solano Cruz, metodólogo integral en la Dirección General de Educación en la provincia.

En el ejercicio están involucradas las escuelas primarias Serafín Sánchez, Arcelio Suárez, Bernardo Arias, Carlos Loyarte y Guillermo Moncada.

Durante este ejercicio evaluativo se midieron los conocimientos de los estudiantes en torno a la lectura y comprensión de textos, el cálculo oral y la escritura, contenidos evaluados por los equipos de metodólogos provinciales y municipales, quienes también asumieron la responsabilidad de aplicar estos exámenes.

Asimismo, estas jornadas incluyeron juegos didácticos, charlas educativas, lecturas de libros de cuentos y proyección de filmes infantiles.

«Este ejercicio evaluativo es fundamental para nosotros como docentes, pues nos permite saber las potencialidades y dificultades de los estudiantes y así moldear el proceso educativo en torno a sus fortalezas y debilidades para que, de esta forma, podamos mejorar el trabajo que hacemos a diario», concluyó Samira de la Caridad Cordero González, profesora de la escuela primaria Bernardo Arias, de Sancti Spíritus.