Pioneros espirituanos de fiesta ante su ingreso a la OPJM

En la provincia de Sancti Spíritus alrededor de 3 300 niños se incorporan a la Organización de Pioneros José Martí este 8 de octubre, día que, además, supone el inicio de la Jornada Camilo y Che

La pañoleta azul es el símbolo más entrañable de los pioneros moncadistas.

Alrededor de 3 300 niños espirituanos se incorporan este 8 de octubre a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), con lo cual se convierten en pioneros Moncadistas tras la imposición de la pañoleta azul en una jornada de especial simbolismo para los estudiantes y toda la familia cubana.

Este día, también, coincide con el inicio de la Jornada Camilo y Che, una de las más especiales del calendario escolar cubano, pues está marcada por el recuerdo de dos de los héroes más queridos de Cuba y por un amplio número de actividades conmemorativas, culturales y deportivas que concluirán el próximo 28 de octubre con las ofrendas florales de los pioneros para Camilo Cienfuegos, nuestro héroe de Yaguajay.

Tanto el Che como Camilo constituyen referentes dentro de la OPJM, su ejemplo y el llamado a ser como ellos será el compromiso que, a partir de hoy, reafirmarán los pioneros Moncadistas espirituanos al finalizar el matutino.

Los estudiantes que ingresan a la organización pioneril cubana por excelencia se sumarán al Movimiento de Pioneros Exploradores, lo que igualmente supone un momento de especial entusiasmo para los educandos durante su etapa escolar.

El triángulo azul que acompañará a estos pioneros durante tres años y la responsabilidad de llevar este símbolo sobre los hombros es para ellos motivo de orgullo; su crecimiento dentro de la OPJM será una oportunidad para acercarse al ejemplo de quienes los precedieron en este camino y escribieron parte de la historia que ahora comenzarán a tejer ellos.