Neurótica anónima en la pantalla del Conrado Benítez (+fotos y video)

La película se basa en un texto escrito por Mirtha Ibarra, quien interpreta el papel protagónico. (Fotos: Fotogramas del filme)

Otra vez el cine Conrado Benítez, de la ciudad de Sancti Spíritus, abrirá su gran pantalla con un estreno nacional. En esta ocasión, el pretexto es Neurótica anónima, la más reciente producción del reconocido artista Jorge Perugorría, esta vez como director.

El filme nominado a los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, a propuesta del Comité de Expertos del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, (Icaic), cuenta con el protagónico de Mirtha Ibarra, Premio Nacional de Cine 2025.

El reconocido actor Roberto Perdomo regresa con este filme a la pantalla grande.

“Se inspira en una pieza teatral de la propia actriz que nos invita a reflexionar sobre el papel del séptimo arte en la vida, tanto individual como de la propia sociedad”, declaró Esther Lidia González Morales, quien conduce los destinos del Centro Provincial de Cine en Sancti Spíritus.

El largometraje, bajo la firma del también Premio Nacional de Cine 2023, cuenta con un elenco de lujo. Se destacan Roberto Perdomo, Joel Angelino, Osvaldo y Andrea Doimeadiós, Carmen Ruiz, Fernando Hechavarría, Néstor Jiménez y los ya fallecidos Paula Alí y Mario Limonta.

Prevista para proyectarse a las diez de la mañana del martes 20 de octubre, será el cierre de las acciones realizadas por el Centro Provincial de Cine de Sancti Spíritus en homenaje al Día de la Cultura Cubana y los aniversarios 50 del Ministerio de Cultura y 40 de la Asociación Hermanos Saíz.

Esta producción cinematográfica es una de las últimas que contaron con el histrionismo de Paula Alí.

“Volverá a estar en cartelera el 30 de octubre, a fin de aprovechar el respaldo del servicio eléctrico del área en que está enclavado el cine Conrado Benítez”, apuntó.

Ese propio día, se presentará en el cine Las Villas, en La Sierpe, como homenaje a las cinco décadas de constituida esa localidad como municipio, el más joven del país.

“Posteriormente, se diseñará un cronograma para llevarla al resto de los territorios de la provincia”.

De acuerdo con los reportes de la prensa nacional, Neurótica anónima resultó una de las propuestas más ovacionadas por el público cubano y obtuvo varios premios colaterales en los días del XLVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Desde las últimas semanas, el Centro Provincial de Cine de Sancti Spíritus realiza un trabajo meritorio. Llega con sistematicidad a instituciones educativas, del sector de la Salud, barrios y enciende la sala de la ciudad del Yayabo con fuentes de energía alternativas. Asimismo, apuesta por hacer extensiva esa estrategia al resto de la red de sus instituciones.