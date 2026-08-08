Sancti Spíritus: Servicio de Cardiología, corazón adentro (+fotos)

En el territorio las enfermedades del corazón ocupan la primera causa de muerte; un desafío para los profesionales de este tipo de servicio en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus

Doctor Manuel José Lage Meneses, uno de los fundadores del servicio de Cardiología en Sancti Spíritus. (Fotos: Arelys García Acosta/Escambray)

Porque una operación de corazón, como sostienen expertos, es un envidiable ejercicio del ingenio humano; porque tienen que converger, además, alma y saberes desde el médico de cabecera hasta el cirujano, Yalixi María Brunet, enfermera de profesión, reconoce el valor de tener nuevamente a su madre Ana Emilia en casa, meciéndose en el balance de la sala, desde el cual, recomienza sus días.

“A pesar de que no contamos con tantos recursos, la atención fue bella, no tengo palabras. Y no fue así porque yo soy enfermera intensivista y colaboradora de la Salud, sino porque uno siente que esa atención y ese cuidado viene desde el fondo del corazón.

“Eso lo percibí en los especialistas de aquí y del Cardiocentro Ernesto Che Guevara, de Villa Clara, en el personal de la sala de intermedia donde trabajo, en la Unidad de Cuidados Intensivos, en el equipo completo de médicos y enfermeras que se activó inmediatamente después de conocerse el diagnóstico. La preparación que tienen todos es lo más que te hace confiar en la Salud cubana, pese a todas las carencias que estamos enfrentando”, afirmó Brunet.

En la Unidad de Cuidados Coronarios existe un alto nivel profesional en el tratamiento del paciente crítico.

EL DESAFÍO DE SEGUIR LATIENDO

A 37 años de creada, la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, sigue latiendo en medio de la indisponibilidad de determinados medicamentos e insumos médicos asociada, fundamentalmente, al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba.

Seguir latiendo es un desafío, ciertamente, cuando las estadísticas indican que, al cierre de 2025, las enfermedades del corazón ocuparon la primera causa de muerte en la provincia. Acaso porque lo más importante son las batallas que se ganan, aunque duelan profundamente las que se pierdan, los desvelos en esta Unidad hoy se traducen en vidas salvadas.

Al decir de la doctora en Ciencias Médicas, Tessa Negrín Valdés, Jefa del Grupo Provincial de Cardiología, la trayectoria de este servicio, fundado en 1989, es larga y fue construida desde sus cimientos por los doctores Néstor Tomás Estévez Leiva —ya fallecido—, Manuel José Lage Meneses, Ricardo Rodríguez Acosta, Orlando Espinoza Blanco; todos activos aún en el servicio y “que han mantenido una tradición y un sentido de pertenencia muy fuerte para, en medio de las condiciones disímiles de estos años, mantener la asistencia de calidad a los pacientes espirituanos”, reflexiona la especialista.

Manuel José Lage Meneses, toda una institución de la Cardiología en Sancti Spíritus, recuerda que “en la génesis de este servicio en la provincia intervinieron, además, otros especialistas que, incluso, ayudaron a conformar el Grupo Provincial de Cardiología, entre ellos clínicos, bioquímicos, fisiólogos, endocrinólogos…; comunión que nos hizo crecer como equipo y consolidarnos más aún, una vez creada la Red Cardioquirúrgica de las provincias centrales con sede en el Cardiocentro Ernesto Che Guevara, de Villa Clara.

Ha sido un trabajo sostenido — aseveró la doctora Tessa Negrín Valdés— centrado en la prevención primaria, secundaria y en el tratamiento del paciente crítico en la Unidad de Cuidados Coronarios, habilitada con 20 camas, seis de estas dedicadas a los cuidados intensivos, seis a los intermedios y el resto a los mínimos.

En cuanto a la prevención primaria —subrayó— se han realizado a lo largo de los años varios cursos de entrenamiento en la Atención Primaria de Salud para el diagnóstico precoz y oportuno del infarto agudo del miocardio.

“La prevención es la piedra angular de la enfermedad cardiovascular —alerta el doctor Lage Meneses—; por ello, las esencias de este servicio son el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de este padecimiento. Un número significativo de personas muere cada año por esta causa y pudieran ser menos si la prevención comunitaria fuera mucho más fuerte”.

Hasta en los tiempos de la Covid funcionó el Servicio de Ergometría y Rehabilitación Cardiovascular, según la doctora en Ciencias Tessa Negrín Valdés (en primer plano).

Es un asunto de corazón poner empeño y ciencia a favor de los enfermos, y de ello dan fe algunos otros hechos expuestos por el doctor Alberto Batista Lorenzo, al frente del servicio de Cardiología en el Camilo Cienfuegos: la disminución de la mortalidad, sobre todo por enfermedades coronarias, el incremento de la actividad de implante de marcapasos que, pese a la carencia de dispositivos por las conocidas dificultades para la entrada al país, se han efectuado durante el año 69 implantes, 55 de ellos con equipos recuperados, lo cual ha permitido llevar a cero la lista de espera quirúrgica por esa causa.

La rehabilitación cardiovascular de los pacientes infartados, terapéutica en la que Sancti Spíritus figura como una de las provincias pioneras en el país en su aplicación, se mantiene con la realización de aproximadamente 2 000 sesiones anuales, además de ejecutarse el proyecto de rehabilitación de pacientes con cardiopatía isquémica de alto riesgo.

No obstante, las enormes dificultades que enfrenta el sistema de Salud en un escenario agravado por las restricciones del bloqueo, el servicio de Cardiología “se ha redimensionado en función de encontrar soluciones que ayuden, en alguna medida, a la atención del paciente”, apuntó la también jefa del Servicio de Ergometría y Rehabilitación Cardiovascular del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos.

De conjunto con ingenieros de la empresa Combiomed Tecnología Médica Digital, de Villa Clara, fueron recuperados equipos que han permitido rescatar la realización de las pruebas de ergometría, telemetría y Holter, que ayudan también al diagnóstico y al seguimiento del paciente con enfermedades cardiovasculares.

Cuando surgió la Red Cardiológica Nacional, cuya institución rectora en el centro del país es el Cardiocentro Ernesto Che Guevara, de Villa Clara, se dio un paso de avance en la atención del enfermo con padecimientos cardiovasculares y con necesidad de cirugía cardíaca, cardiopatías congénitas, arritmias, en la enfermedad coronaria y otras; actividades que, igualmente, se han visto muy restringidas por las dificultades de insumos, recalcó la especialista.

El tratamiento oportuno del paciente con infarto agudo del miocardio o cardiopatía isquémica con estudios invasivos y no invasivos, también se han visto afectados en el mencionado centro debido a las dificultades con los medios necesarios para este tipo de exámenes, muy costosos a nivel internacional.

Al referirse al apoyo del Cardiocentro villaclareño, la doctora Negrín Valdés agradeció el apoyo de esa reconocida institución en la formación de los residentes espirituanos de la especialidad de Cardiología, en las interconsultas, en las discusiones de casos complejos y en la prestación allí de varios servicios a enfermos de la provincia necesitados de terapéuticas y procederes de mayores exigencias.

En este sentido, el doctor Batista Lorenzo ponderó el asesoramiento de los profesores de Electrofisiología de dicho Cardiocentro en el manejo de los marcapasos recuperados, gracias a lo cual se reporta un índice de sepsis muy bajo en los espirituanos implantados.

En el servicio ha disminuido la mortalidad, sobre todo por enfermedades coronarias.

CIENCIA PARA EL CORAZÓN

En Sancti Spíritus, la investigación científica a favor del cuidado del corazón se traduce en el desarrollo de cuatro proyectos, uno ya concluido, relacionado con el Abordaje de pacientes con síndrome coronario agudo según estratificación de riesgo dinámica, y otros tres activos, como el de Registro Cubano de Insuficiencia Cardíaca Agudamente Descompensada, la Efectividad de la rehabilitación cardíaca en la cardioprotección endógena en pacientes de alto riesgo y

el de Posición del electrodo ventricular; proceder en el que Sancti Spíritus ha mantenido constancia y un elevado nivel profesional reconocido dentro de la red cardiológica del centro del país.

A juicio del doctor Alberto Batista Lorenzo, en el servicio, “la Cardiología en Santi Spíritus mantiene un nivel profesional en correspondencia con la enseñanza de muchos de nuestros profesores. Tanto es así que tenemos activos en el servicio, todavía, a los doctores Lage, Espinosa, a la doctora Tessa, con los cuales el aprendizaje es constante”.

Dicho por el doctor Manuel José Lage Meneses, “el médico que trata de divorciar la asistencia de la docencia está fallido. La docencia es parte del crecer del médico asistencial y en la medida que usted puede impartir docencia, crece como asistente”.

Quizás, porque sabe de los lazos consanguíneos con los pacientes, la licenciada en Enfermería, encargada de la formación docente de sus colegas, Lisbey Consuegra Cañizares habla del personal del servicio de Cardiología en el Camilo Cienfuegos cuyas cualidades distintivas son la humildad y el compromiso con los enfermos.

“Tenemos, a veces, pacientes con una estadía difícil; pero luchamos con ellos hasta el final, y estamos ciento por ciento comprometidos con su salud”.