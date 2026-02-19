Sancti Spíritus: Talento innovador salva equipos diagnósticos de alta demanda en servicios de Gastroenterología (+fotos)

En el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, la recuperación de dos endoscopios ha permitido revitalizar los diagnósticos de diferentes enfermedades digestivas

Con el endoscopio recuperado, pueden diagnosticarse diferentes enfermedades del tracto digestivo superior y a nivel de esófago, estómago y duodeno. (Fotos: Arelys García Acosta/Escambray)

Luego de un año sin funcionar, dos endoscopios de amplio espectro diagnóstico volvieron a la vida útil gracias al talento innovador de especialistas de los servicios de Gastroenterología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y de ingenieros electromédicos del territorio.

Desde la recuperación de dicha tecnología, en enero de 2025, se han beneficiado más de 1 400 pacientes con diferentes enfermedades del tracto digestivo superior y de las ubicadas a nivel de esófago, estómago y duodeno, aseguró el doctor Oscar Pérez Rodríguez, especialista de segundo grado en Gastroenterología, al frente de este servicio en el referido centro asistencial.

“En los momentos actuales, cuando tenemos tantas limitaciones con el transporte, nos satisface que los pacientes hospitalizados y de consulta externa de toda la provincia puedan ser atendidos aquí y no tengan que viajar a Ciego de Ávila o Santa Clara para realizarse estos exámenes”, explicó Pérez Rodríguez.

La rehabilitación de estos endoscopios posibilita el diagnóstico de los sangramientos digestivos de cualquiera de sus causas, muy importante porque, al menos, podemos informar de qué parte proviene el sangrado en el paciente; igualmente se realizan diagnósticos histológicos que, con la colaboración del Servicio de Anatomía Patológica, se obtiene la confirmación y facilita la conducta a seguir, ya sea tratamiento quirúrgico o coadyuvante con técnicas y medicamentos oncológicos, expuso el especialista.

Especialistas del servicio de Gastroenterología lideraron la solución técnica del endoscopio.

También se pueden detectar las várices, las úlceras sangrantes, la gastritis hemorrágica, las erosiones a nivel gástrico, los tumores esofágicos o afecciones esofágicas de cualquier tipo, agregó el Pérez Rodríguez.

A juicio del doctor Yordany Marín Macías, especialista de segundo en Gastroenterología, quien lideró la solución técnica de dichos endoscopios, las innovaciones en el primer equipo estuvieron enfocadas, fundamentalmente, en la reparación del canal de trabajo, el cual permite la instrumentación, o sea, la toma de biopsia, la realización de procederes de intervención, díganse inyectar alguna sustancia en los casos de sangrados, practicar ligadura de várices, procedimientos realizados, incluso, en urgencias de extracción de cuerpos extraños.

En el segundo endoscopio fue reparada la sección de mandos de control que los tenía comprometidos y ya, en condiciones óptimas, nos permite hacer biopsias. En las adecuaciones hechas no ha existido ninguna interferencia en la morfología de los equipos, aclaró el especialista.

Los pacientes de Sancti Spíritus ya no tienen que trasladarse a otras provincias para la realización de exámenes endoscópicos.

El alto costo y las dificultades para la adquisición de esta tecnología en el mercado internacional convierte estas soluciones innovadoras en referencia por el ahorro que reporta a la economía del país y el beneficio terapéutico para los pacientes aquejados de diferentes afecciones digestivas.