Se produce nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó este viernes que se produjo una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que dejó sin servicio a todo el país.
A través de su cuenta oficial en X, el organismo informó: «Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación».
La falla general ocurrió tras un fallo inicial en las líneas de transmisión que había dejado sin servicio a la zona occidental del país, con la subsiguiente afectación a las provincias desde Pinar del Río hasta Matanzas.
Posteriormente, segun la UNE, la causa de la caída parcial fue un disparo de la sección de la línea 220 kV Matanzas-Cienfuegos.
La entidad informó más adelante que se identificaron condiciones meteorológicos inestables en la zona.
Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.— Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 18, 2026
Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación.
En un primer momento se produjo una división del sistema en las Zonas Oriental y Occidental, y unos minutos después se registró la desconexión total del SEN.
El Ministerio de Energía y Minas también informó en X que ya están en línea 3 unidades de generación con gas acompañante, con lo cual continúa el proceso de restablecimiento del SEN.
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