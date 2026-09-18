Se produce nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional

La confluencia de varias causas generó la caída total del SEN

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó este viernes que se produjo una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que dejó sin servicio a todo el país.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo informó: «Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación».

La falla general ocurrió tras un fallo inicial en las líneas de transmisión que había dejado sin servicio a la zona occidental del país, con la subsiguiente afectación a las provincias desde Pinar del Río hasta Matanzas.

Posteriormente, segun la UNE, la causa de la caída parcial fue un disparo de la sección de la línea 220 kV Matanzas-Cienfuegos.

La entidad informó más adelante que se identificaron condiciones meteorológicos inestables en la zona.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.

Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 18, 2026

En un primer momento se produjo una división del sistema en las Zonas Oriental y Occidental, y unos minutos después se registró la desconexión total del SEN.

El Ministerio de Energía y Minas también informó en X que ya están en línea 3 unidades de generación con gas acompañante, con lo cual continúa el proceso de restablecimiento del SEN.