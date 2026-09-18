Grandales hace historia en Italia

Tras su victoria en la última presentación, completó su decena de triunfos, con solo cuatro reveses, para ratificarse como uno de los principales lanzadores del Alpina Baseball Softball

Tras su victoria en la última presentación, Grandales completó su decena de triunfos, con solo cuatro reveses.

Cuando le resta apenas una subserie a su elenco, el Club Junior Alpina Baseball Softball, ya el espirituano José Isaías Grandales compensó con creces su presencia en la actual temporada de la Liga Italiana de Béisbol.

Tras su victoria en la última presentación, completó su decena de triunfos, con solo cuatro reveses, para ratificarse como uno de los principales lanzadores de su elenco y pieza clave en los resultados del mismo en su primera experiencia en el béisbol profesional.

Llamado siempre como el abridor de los segundos encuentros, el espirituano ganó por blanqueada 6-0 ante la selección de Godo y se reafirmó entre los mejores lanzadores de la liga italiana, en la que se encuentra en la avanzada en varios departamentos.

Sus números resultan impresionantes: es el pitcher que más ha trabajado con 144.1 entradas de actuación y el que más bateadores ha enfrentado (538).

Con los 11 ponches propinados en su última salida, llegó a 203 para ratificarse como el tercero en ese vital departamento, en tanto aparece como el cuarto en efectividad, con un excelente 1.81 PCL, y el noveno al que menos le batean los contrarios (195).

Pero el desempeño de Grandales no debe medirse solo en números. El pasado año el Junior Alpina Baseball Softball apenas ganó ocho partidos y estuvo a punto de bajar a la denominada serie B de la Liga Italiana. Ahora se encuentra en la quinta posición con balance 20 y 18.

En palabras de su entrenador de pitcheo, el también espirituano Osmani González, quien lo ha seguido de cerca por estar al frente de ese departamento en el propio equipo, gracias al brazo de su pupilo el avance ha sido abismal. “Ha tenido actuaciones impresionantes —argumenta vía WhatsApp—; le ha ganado a Verona, Ronchi y Rovigo, los mejores equipos de la zona. Desde junio no ha perdido, lleva siete triunfos al hilo. Ha estado estable sobre las 88-89 millas, aunque su pico de velocidad en junio fue de 93. Lo más importante es que cuando sale lo hace ante pitcher extranjero y el equipo sube el nivel cuando él lanza. Si no acumula 14 victorias es por las imprecisiones lógicas de un equipo joven con deficiencias en la defensa. En verdad estamos muy contentos”.

En esta, también su primera experiencia en el béisbol profesional, Osmani ha podido cumplir con creces las expectativas que tuvo cuando sugirió a Grandales para ser contratado.

“Lo principal fue la disciplina y lo que planificamos en casa. Cambió su trabajo con la resistencia, que era deficiente, fue entendiendo poco a poco que le hacía falta, le hablé de la acumulación de ácido láctico en su organismo cada vez que lanzaba y era corriendo lo que le iba a eliminar eso. Le hablé de la importancia de los abdominales, le mostré varios videos y él escogió la rutina que le gustó. Trabaja bien las pesas, las pelotas medicinales y los dumbers”.

En cuanto a su táctica de pitcheo, añade: “En ocasiones tiraba muchas rectas y cambios y se le incorporó más la slider como lanzamiento de cerrar al bateador y abrirlo por fuera. En fin, que nos dedicamos por entero al béisbol. Para mí ha sido una experiencia excelente. Me he convertido en un padre y él, en un hijo, salvando las distancias de los protagonistas verdaderos”.