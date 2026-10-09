Se reanudan labores en parques solares de Guasimal y Trinidad

Fuerzas del Micons ya trabajan en las obras, ubicadas en la localidad de Guasimal, del municipio cabecera, y Los Cristales, en territorio trinitario

Fuerzas del Micons realizan labores de movimiento de tierra para retomar la construcción del parque solar ubicado en Guasimal.

A fin de incrementar la capacidad de generación solar en Sancti Spíritus, fortalecer la infraestructura y continuar el programa para modificar la matriz energética del territorio, se reanudan inversiones en parques solares fotovoltaicos (PSFV) en los municipios de Sancti Spíritus y Trinidad.

De acuerdo con Rislander Torres Díaz, director de la Empresa de Construcción y Montaje en la provincia, se iniciaron los trabajos de movimiento de tierra en el de Guasimal, en el municipio de Sancti Spíritus, detenidos desde el 2018, y se retomaron las labores para continuar el montaje en el emplazamiento de Los Cristales, en Trinidad.

La instalación de Guasimal quedó pendiente desde la fecha antes mencionada en espera de la tecnología, accesorios y casa de control. Actualmente, explicó Rislander, los constructores se encargan del desmonte de un centenar de mesas innecesarias, a fin de lograr la capacidad de 2.2 megawatts, para la cual fue diseñado el parque.

Labores similares se realizarán en Los Cristales, concebido con la misma capacidad de generación, y en ambas instalaciones se ejecutan, asimismo, trabajos de movimiento de tierra, acondicionamiento de los viales, además de cimentar y montar estructuras.

En el 2015 se concretó en la provincia de Sancti Spíritus el primer parque solar en La Sierpe y a este se sumaron otros siete igualmente pequeños, con una potencia instalada algo superior a los 18.5 megawatts. Sin embargo, el mayor empuje en este sentido se concretó al concluirse en los últimos 12 meses los PSFV de Cabaiguán, Tuinucú y El Meso, de 21.8 megawatts cada uno, los cuales incrementaron la capacidad total de generación en el territorio por la vía de la energía fotovoltaica hasta 80 megawatts.