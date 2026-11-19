Premian en Trinidad a ganadores del concurso nacional Mi familia y el tránsito

Dos pioneros de esta localidad sureña se alcanzaron con los premios en la modalidad de pintura, lo que confirma el trabajo que desde el sector de la Educación se realiza en aras de fomentar conductas responsables en la vía

Dos pioneros de Trinidad resultaron ganadores en el concurso nacional Mi familia y el tránsito. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

La institución educativa Pepito Tey, en el municipio espirituano de Trinidad, acogió la premiación del concurso nacional Mi familia y el tránsito, en la modalidad de pintura, que devino reconocimiento al sureño territorio por sus resultados en este tipo de evento.

Adrián Ernesto Águila Durán, concursante en la escuela primaria José Mendoza y que hoy cursa el séptimo grado en la ESBU Pedro Lantigua, y Edgar Alejandro Mestre González, del plantel sede de la actividad, se alzaron con los premios que recibieron de manos de autoridades de Educación en Trinidad y de Yester Reyes Marrero, Primer Oficial de Tránsito en Sancti Spíritus.

Precisamente esta provincia sobresale por su participación y resultados en estos certámenes, expresión de la voluntad del sector educacional de fomentar conductas responsables desde las primeras edades.

En el contexto de la Jornada Nacional de Seguridad Vial, comprendida entre el 8 y el 21 de noviembre, tuvo lugar la premiación del concurso, como parte de las actividades dirigidas a fortalecer la educación vial de niños, adolescentes y jóvenes.

Durante la premiación fueron reconocidos conductores de varias entidades del municipio con una hoja de ruta intachable y sin incidentes de tránsito. La sensibilidad, el talento y la alegría de los infantes acompañaron esta jornada de celebración.

Como parte de la premiación fueron reconocidos conductores con una hoja de ruta intachable en la vía.