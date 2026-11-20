Durante el acto fue entregada la Medalla Elpidio Sosa a cinco trabajadores con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida

Los reconocimientos fueron entregados a propósito del Día del Turismo Cubano. (Fotos: Juan Carlos Naranjo/ Facebook)

El reconocimiento a trabajadores de la industria del ocio en Trinidad de Cuba marcó la celebración del aniversario 67 de la creación del Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT), actualmente Ministerio del Turismo de Cuba.

El Doctor en Gestión turística Yordanis Fernández Alonso, delegado del sector en Sancti Spíritus, y Rosa Elia Leandro Toledo, secretaria del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores del ramo, hicieron entrega de la Medalla Elpidio Sosa a cinco trabajadores con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida.

De esa manera, fueron agasajados Idolidia Turiño, de Transtur; Luis Máximo Benítez, de la Sucursal Extrahotelera Palmares; Teresita Mesa, de la delegación del Mintur; Delvis Jesús Lería, del Complejo hotelero Trinidad Ciudad, y Jorge Naranjo, del Centro de Capacitación, quien habló en nombre de los homenajeados.

“Trabajar en el turismo significa dar la primera sonrisa que recibe un visitante, el servicio oportuno, la atención a los detalles, el compromiso permanente con la calidad, representar la cultura, la identidad y los valores de nuestro pueblo”, expresó.

En el acto que conmemora el Día del Turismo Cubano el Doctor en la línea de Gestión Turística Yordanis Fernández Alonso, delegado del Turismo en Sancti Spíritus, reflexionó en torno a los desafíos actuales de la industria sin chimeneas.

“El compromiso con el país, la economía y el bienestar de nuestro pueblo es la principal motivación para quienes laboran en este sector. Llegue una felicitación especial a todos los trabajadores; gracias por su esfuerzo cotidiano, por mantener intacta la pasión por lo que hacen, por demostrar que la hospitalidad continúa siendo la mayor carta de presentación”.

La celebración estuvo presidida además por Yanet Jiménez Gutiérrez, miembro del Buró Municipal del Partido, y Jorge Valdivia Rodríguez, viceintendente del Consejo de la Administración en Trinidad.

El Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT) fue creado el 20 de noviembre de 1959, fecha escogida a partir de 2019 para celebrar el Día del Turismo Cubano.