Seis mipymes espirituanas recibirán apoyo para la diversificación económica, innovativa y sostenible

Estas entidades fortalecerán sus capacidades para generar empleo y para dinamizar el tejido económico, con énfasis en la participación de mujeres y jóvenes

La mipyme CALYPM ganó la convocatoria lanzada por el proyecto NAE con su línea de producción de pinturas. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Seis mipymes espirituanas figuran entre las 63 iniciativas seleccionadas para integrar el proyecto “Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible” (NAE), en los sectores agroalimentario, fuentes renovables de energía y tecnologías de la información y las comunicaciones, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba.

Las convocatorias, lanzadas en noviembre y diciembre de 2025, estuvieron dirigidas a mipymes estatales y privadas, Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y Proyectos de Desarrollo Local (PDL), con el propósito de impulsar iniciativas vinculadas a sectores estratégicos para el desarrollo económico local.

En esta central provincia resultaron ganadoras, por la pertinencia de las propuestas presentadas, las mipymes Nueva imagen (diversificación y capacidad productiva de derivados de la harina, Don Obel (producción de embutidos y derivados cárnicos), Sabor mágico (tratamiento y purificación de agua y producción de jugos naturales), Panadería Carlos (soluciones de fuentes renovables de energía para producción de panes y otros productos), CALYPM (producción de pinturas) y Pama (procesamiento de frutas y vegetales).

Para participar en las convocatorias, los nuevos actores económicos presentaron evidencias que respaldaran la calidad de sus propuestas, viabilidad técnica y económica, sostenibilidad en el tiempo, potencial de impacto local y social, capacidad de innovación e incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la disponibilidad de cofinanciamiento para su implementación.

El proyecto NAE pretende, además, apoyar a las iniciativas ganadoras en el fortalecimiento de las capacidades de los nuevos actores económicos y, por ende, contribuir a la generación de empleo y a dinamizar el tejido económico, con énfasis en la participación de mujeres y jóvenes.

Financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, el proyecto NAE cuenta igualmente con la participación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Superior, el Banco Central de Cuba y el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.