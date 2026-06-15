El Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) acordó convocar a un Pleno Extraordinario de su Comité Central, el miércoles 17 de junio de 2026, con el objetivo de evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en recientes declaraciones a la prensa.
Sesionará este miércoles Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC
La cita tendrá como objetivo evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en recientes declaraciones a la prensa
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