Otra semana, una nueva lista de “sanciones”: Díaz-Canel denuncia escalada de EE. UU. contra Cuba

Las medidas de Washington se suman a la política de bloqueo económico, comercial y financiero que afecta el desarrollo económico del país

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Foto: Estudios Revolución.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este lunes el anuncio de una nueva lista de medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba, al considerar que estas acciones forman parte de una política dirigida a incrementar la presión sobre la economía de la Isla.

Otra semana, una nueva lista de «sanciones» contra #Cuba. Es la guerra de #EEUU y su afán por estrangular nuestra economía. Refuerzan la agresión en busca de un mayor daño al pueblo. Estamos ante un plan de diseño genocida denunciado en la ONU hace menos de una semana. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 13, 2026

Díaz-Canel afirmó que las nuevas disposiciones “refuerzan la agresión en busca de un mayor daño al pueblo” y señaló que responden a un plan de “diseño genocida” denunciado por Cuba ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) menos de una semana atrás.

El jefe de Estado reiteró que las medidas de Washington se suman a la política de bloqueo económico, comercial y financiero que afecta el desarrollo económico del país y genera consecuencias directas para la población.