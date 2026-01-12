Claudia Sheinbaum: México puede ser vehículo para comunicación EEUU-Cuba

La gobernante sostuvo este lunes una llamada con el republicano, luego de que en días recientes el magnate declaró que iniciaría ataques en tierra contra los cárteles

Sheinbaum destacó el 22 de diciembre último el vínculo histórico entre su nación y la mayor de las Antillas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó hoy que su país puede convertirse en un vehículo para la comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pero aseveró que debe ser aceptado por ambas partes.

“No hablamos sobre el tema de Cuba. Puede ser un tema en el que hablemos posteriormente. Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes”, refirió.

“México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer, pero evidentemente, pues tiene que ser aceptado por las partes. Pero en esta ocasión no hablamos de este tema”, dijo en respuesta a una pregunta sobre si conversó sobre la isla con su par estadounidense, Donald Trump.

La gobernante sostuvo este lunes una llamada con el republicano, luego de que en días recientes el magnate declaró que iniciaría ataques en tierra contra los cárteles, en un contexto marcado por la reciente agresión de Washington a Venezuela y la amenaza a otros países, entre ellos, Cuba.

“La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo (impuesto por Estados Unidos). Entonces, independientemente del partido político ha habido relación México-Cuba”, enfatizó.

De esta manera, la jefa del Ejecutivo respondió a una pregunta sobre el envío de petróleo a esa nación, asediada desde hace más de 60 años por un cerco económico, comercial y financiero aplicado por Washington que constituye a juicio de expertos el principal obstáculo al desarrollo de la isla.

Al mencionar la cooperación energética y las visitas de líderes de Cuba a México y viceversa durante décadas, sin importar el signo político de los mandatarios en esta nación norteamericana, Sheinbaum recalcó que los vínculos con el país antillano no son algo nuevo.

“No es una situación nueva y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios”, apuntó al reiterar la soberanía de México y mencionar que se da continuidad a una serie de apoyos que ha brindado históricamente su nación a la mayor de las Antillas.