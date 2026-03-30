Sin cambios política de EEUU hacia Cuba, confirma la Casa Blanca

Mientras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes su rechazo al cerco impuesto por Washington a La Habana

Trump recrudeció la situación en la isla con su orden ejecutiva.

La Casa Blanca aclaró este lunes que no existe cambio en la política de sanciones (bloqueo) de Estados Unidos hacia Cuba luego del anuncio del presidente Donald Trump de permitir la entrada de un buque petrolero ruso a la isla.

“Seguimos reservándonos el derecho de confiscar buques -si procede legalmente- que se dirijan a Cuba y que violen la política de sanciones de Estados Unidos”, expresó la secretaria de prensa de la mansión ejecutiva, Karoline Leavitt, durante la conferencia habitual con los periodistas.

Por supuesto -añadió-, “el presidente y la administración también se reservan el derecho de eximir de esos decomisos, según cada caso en particular”.

A la insistencia de un reportero de si se permitirá que más petroleros rusos lleguen a Cuba en este momento, la portavoz en un intento por dejar a un lado el tema respondió: “no, eso no es lo que dije”, subrayó, reiterando “se evaluará caso por caso” y dio la palabra a otro representante de la prensa.

Ante la inminente llegada a Cuba de un tanquero con bandera rusa, Trump señaló la víspera que prefiere dejarlo pasar y que no tiene objeciones para que en el país caribeño se reciba el combustible.

“Tenemos un buque petrolero ahí afuera. No nos molesta que alguien reciba una carga de petróleo, porque tienen que sobrevivir”, opinó Trump a bordo del Air Force One, en lo que algunos pudieron interpretar como un cambio de postura.

“Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema”, apuntó el mandatario. “Prefiero dejarlo pasar, ya sea Rusia u otro país”, añadió al explicar que “la gente necesita calefacción -Cuba es un país tropical-, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”.

El pasado 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una «emergencia nacional» respecto a Cuba ante la presunta -según Washington- «amenaza inusual y extraordinaria» que la nación antillana representaría para Estados Unidos.

Sobre esa base el gobernante anunció la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, a lo que se suman amenazas y la coerción contra aquellos estados que desafíen la orden ejecutiva en cuestión.

El petrolero llegó a Cuba, acotó este lunes en su página oficial el Ministerio de Transporte del país eslavo.

«El petrolero ruso Anatoly Kolodkin con un cargamento humanitario de 100 mil toneladas de crudo arribó a Cuba. El buque está en el puerto de Matanzas a la espera de ser descargado», precisó.

Trump restó importancia a las críticas que aseguran que permitir el paso del buque beneficia al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Si él quiere hacer eso, y si otros países también quieren, no me molesta en lo más mínimo”, puntualizó.

Fue el propio Trump el que recrudeció la situación en la isla con su orden ejecutiva. La escasez de combustible ha hecho aún más difícil la vida para el pueblo cubano que sufre hace más de seis décadas los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero más prolongado de la historia contra país alguno.

Sheinbaum reitera rechazo a bloqueo de EEUU contra Cuba

Sheinbaum divulgó que su país trabaja para reactivar el envío de petróleo a Cuba, en medio del recrudecimiento del bloqueo. (Foto: PL)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba y destacó la histórica relación entre su país y la nación caribeña.

“Además, no debe haber bloqueos, porque los bloqueos comerciales dañan a los pueblos. Formalmente, están hechos contra los gobiernos, pero ¿a quién dañan?: a los pueblos. Esa ha sido siempre la posición de México y va a seguir siendo”, dijo la mandataria.

En su habitual conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo aseguró que mientras ella sea presidenta, esa continuará siendo la postura del país, “por Constitución y por convicción”, y señaló que “lo que nos acerca al pueblo cubano es algo extraordinario”.

La dignataria recordó en Palacio Nacional que ambas partes han mantenido una relación de amistad “desde siempre” y esta nación norteamericana fue la única que estuvo en contra del cerco que comenzó a aplicar Washington en la década de los 60.

“Desde entonces, hay una relación de amistad con el pueblo cubano, y de colaboración y de coordinación con el Gobierno de Cuba. Previo a ello, hay una historia de amistad, incluso antes de la Revolución, con el pueblo cubano”, expuso.

Mencionó que la isla fue de “los pocos países que hablaron y dieron solidaridad a México con la expropiación petrolera” en 1938, lo cual quedó plasmado en “una carta muy hermosa del general Lázaro Cárdenas agradeciéndole” a la nación caribeña.

Asimismo, aludió a la historia de coordinación y de comercio con la mayor de las Antillas.

“Ha habido siempre una colaboración con Cuba, entre otras cosas porque nosotros pensamos, y además está en la Constitución, que los únicos que pueden determinar su destino es el propio pueblo cubano”, subrayó al referirse también a posturas asumidas por otras administraciones mexicanas.

Más temprano, Sheinbaum divulgó que su país trabaja para reactivar el envío de petróleo a Cuba, en medio del recrudecimiento del bloqueo.

En respuesta a una pregunta sobre la llegada al territorio insular de un buque ruso con un cargamento de crudo, la dignataria mencionó durante su habitual conferencia de prensa que México ha estado mandando ayuda material, lo cual continuará haciendo.

“Y también –agregó- el trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, que eso es aparte. Una cosa es la ayuda humanitaria y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba, y eso tiene que ver también con el envío de petróleo”.

“Porque una parte es humanitaria y otra parte son acuerdos comerciales que se han tenido, como lo he dicho, desde hace décadas, no es de ahora. Y en ambos temas estamos trabajando con ellos”, aseveró.