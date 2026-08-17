Reclaman desclasificar documentos ocultos sobre el asesinato de Federico García Lorca

Federico García Lorca fue asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936, en los primeros meses de la Guerra Civil, y su cuerpo fue enterrado en un lugar que todavía no ha podido ser identificado 90 años después

Estatua de Federico García Lorca en la plaza de Santa Ana, en Madrid (España).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido este lunes al Gobierno que desclasifique los documentos que el Estado pueda mantener clasificados sobre el asesinato del poeta Federico García Lorca, cuando se cumplen 90 años del mismo.

En un comunicado, la asociación ha denunciado que España mantiene una ley de secretos oficiales aprobada en 1968, durante la dictadura de Francisco Franco, y recuerda que la Ley de Memoria Democrática de 2022 contemplaba impulsar una nueva normativa que no se ha aprobado en plazo.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, ha pedido que se hagan públicos todos los documentos sobre los crímenes de la dictadura, incluido el expediente que, según la asociación, reconoce el asesinato de Lorca y lleva el sello del Ministerio del Interior.

Federico García Lorca fue asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936, en los primeros meses de la Guerra Civil, y su cuerpo fue enterrado en un lugar que todavía no ha podido ser identificado 90 años después.

(Con información de agencias)