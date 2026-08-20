Trasladan en Ceuta a 1 800 migrantes irregulares

Mientras sigue la tensión entre el Gobierno de España y la oposición, alrededor de mil 800 migrantes irregulares en Ceuta fueron trasladados hoy a instalaciones de acogida de forma voluntaria

El traslado se dio de forma pacífica y ofrece la posibilidad de un mejor tratamiento a los migrantes. (Foto: PL)

La operación, con fuerte custodia policial, se dio desde la playa del Trampolín hasta dos de las cuatro los albergues de acogida de la de Loma Margarita y del Embolsamiento en Loma Colmenar.

Los agentes del orden, acompañados por funcionarios de Migraciones y de la Cruz Roja, acompañaron a las personas divididas en dos gruspo, uno de origen subsahariano y otro de magrebíes.

El traslado se dio de forma pacífica y ofrece la posibilidad de un mejor tratamiento a los migrantes, hasta que se decida su futuro a través de su clasificación y toma de datos personales.

En paralelo, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, calificó de «ilegalidad manifiesta» las deportaciones masivas de menores que plantearon en una rueda de prensa conjunta el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Pérez Correa dijo a la cadena radial SER, que se siente sorprendido por las declaraciones de los integrantes del PP (Vivas también lo es), porque Feijóo «conoce perfectamente cómo funcionan los sistemas de protección».

En esta línea, apuntó que el Ministerio de Juventud e Infancia respeta que la prioridad de Ceuta sea «el retorno de los menores a Marruecos», pero «no comparte» la deportación masiva, tras recalcar que esta cuestión es ilegal.

La situación en Ceuta sigue siendo de choque político permanente entre el Ejecutivo nacional, las autoridades ceutíes (y asimismo de Melilla, la ciudad contigua), y los conservadores del PP y la extrema derecha de Vox.

Juan Jesús Vivas no ha cesado de criticar al Ejecutivo día tras día, después de recibir de forma sucesiva al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recalcó que la administración central está en «permanente contacto» con Vivas, y que ambos apuestan por la colaboración.

Empero, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, remarcó que todas las personas que invadieron ilegalmente a Ceuta deben ser retornadas a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados.

«Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», apuntó el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.