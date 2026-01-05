Solidaridad internacional con Cuba por caídos en Venezuela durante ataque de EE UU

Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber. (Foto: Cubasí)

El gobierno de Venezuela expresó su más profunda solidaridad con el pueblo cubano tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de 32 cubanos a causa del ataque estadounidense a Venezuela. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pidió «honor y gloria» para los hermanos cubanos «que fueron asesinados durante la criminal agresión militar de EE.UU. contra la República Bolivariana de Venezuela».

«Nuestras condolencias al Pdte. Díaz Canel, al gobierno y al glorioso pueblo de Cuba. ¡Vuelen alto, combatientes! Su ejemplo queda sembrado en la tierra sagrada de Simón Bolívar como ejemplo de valentía y dignidad», expresó la presidenta encargada.

«La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber, en el marco de misiones de cooperación y defensa, como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano en la madrugada del 3 de enero de 2026», expresaba el comunicado oficial emitido por el gobierno venezolano.

El comunicado especificaba que «este personal actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional». Venezuela reconoció la actuación de los cubanos en el ejercicio de su profesión, en los que distingue «la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional».

En ese sentido, agradeció al gobierno revolucionario cubano «por su acompañamiento y firmeza solidaria, extendiendo un abrazo fraterno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los familiares de los combatientes caídos, cuyo sacrificio fortalece los lazos históricos de hermandad, soberanía y lucha compartida entre nuestras naciones». Cuba ha apoyado al pueblo venezolano desde el inicio de las agresiones por parte de Estados Unidos denunciando cada una de las amenazas unilaterales realizadas en los últimos meses.

Cuba decretó duelo nacional para honrar a los 32 compatriotas víctimas del ataque realizado por Estados Unidos a Venezuela. El duelo comenzará el 5 de enero a las 6:00 horas hasta las 12:00 de la noche del 6 de enero.

La Asociación de Amistad Italia-Cuba expresa su más profunda gratitud y aprecio a estas víctimas del imperialismo y comparte el dolor del pueblo cubano por la pérdida de sus hijos e hijas.

Treinta y dos combatientes cubanos cayeron en acto de servicio como consecuencia del ataque criminal perpetrado por los Estados Unidos de América en la madrugada del 3 de enero.

Treinta y dos héroes que sacrificaron sus vidas en defensa de la justicia, la democracia y la soberanía de un país hermano, la Revolución Bolivariana, y su legítimo Presidente.

Nos unimos al duelo nacional decretado por el presidente Miguel Díaz-Canel para los días 5 y 6 de enero.

Reiteramos nuestro apoyo incondicional a la Revolución Cubana, a su gobierno y a toda la población, que enfrentan una nueva prueba de resistencia contra las devastadoras ambiciones hegemónicas del imperio.



Hasta la victoria siempre!



Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba

Honran en Santa Sede a cubanos caídos en ataque de EEUU a Venezuela

Ciudad del Vaticano.- En la embajada de Cuba ante la Santa Sede, se rindió hoy homenaje a los 32 combatientes de ese país que perdieron la vida el pasado 3 de enero, enfrentando un criminal ataque del gobierno estadounidense contra Venezuela.

El embajador cubano, Leyde Rodríguez, dijo durante el emotivo acto, que «nuestros héroes cayeron cumpliendo con su deber, enfrentando a la cobarde y vil agresión terrorista de Estados Unidos», en la que, tras un brutal bombardeo, tropas norteamericanas secuestraron al presidente venezolano, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

«En este momento sentimos un dolor profundo” por la muerte de esos soldados de nuestra patria socialista, y “enviamos nuestro pésame a sus familiares, a sus compañeros combatientes, al pueblo de Cuba», manifestó el diplomático.

«¡Honor y gloria para ellos!, expresó Rodríguez, quien reafirmó la firme convicción del pueblo cubano de que “si el enemigo imperialista intenta agredir a nuestra patria, estamos en combate, en disposición para defender nuestro suelo, al mayor precio que sea necesario. ¡Hasta la victoria siempre!, ¡Patria o muerte Venceremos!».

El gobierno de Cuba declaró dos días de duelo, desde las 06:00 hora local del 5 de enero hasta las 12:00 del día 6 de enero de 2026, para rendir tributo a quienes “cumplieron dignamente con su deber”.

Los combatientes cubanos, «cayeron tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas», agrega la declaración del gobierno revolucionario.

Enviaron desde Guatemala solidaridad a Cuba y Venezuela ante agresión

Ciudad de Guatemala.-La Internacional Antifascista, Capítulo Guatemala, envió hoy su solidaridad a Cuba por los 32 combatientes de la isla caídos en combate en Venezuela y al pueblo de ambos países que enfrentan la agresión de Estados Unidos.

Los militares antillanos respondieron al llamado de quienes luchan por su soberanía y resistieron con dignidad hasta el último aliento, subrayó la entidad mediante un comunicado desde esta tierra –afirmó- «marcada por la memoria de quienes dieron su vida contra dictaduras y ocupaciones».

Su sacrificio no es en vano: representa la continuidad de una tradición histórica de internacionalismo que une a los pueblos de Nuestra América frente al imperialismo y la agresión fascista, aseveró en el texto.

La bandera a media asta en La Habana –describió- es también símbolo de resistencia en nuestras comunidades, recordándonos que la lucha por la vida, la justicia y la libertad no conoce fronteras.

La organización reafirmó su compromiso con denunciar ante el mundo la política de guerra y dominación que busca quebrar la soberanía de los pueblos libres.

También con honrar la memoria de los 32 internacionalistas caídos, cuyo ejemplo fortalece la unidad de las luchas populares.

Asimismo, ratificó que convocará a la juventud y a los movimientos sociales de Guatemala y Centroamérica a «redoblar la solidaridad activa con Cuba, Venezuela y todos los pueblos que enfrentan la violencia imperialista».

La sangre derramada no será olvidada. La resistencia de los pueblos es más fuerte que cualquier bombardeo, enfatizó.

Homenaje en Colombia a combatientes cubanos caídos en Venezuela

Bogotá.-Los integrantes de la misión diplomática de Cuba en Colombia homenajearon hoy a los 32 combatientes de la isla que cayeron en combate en Caracas durante la agresión perpetrada por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

El embajador, Carlos De Céspedes, remarcó que los cubanos ofrendaron su vida no solo por la preservación física del presidente Nicolás Maduro, sino por la defensa de la patria grande que es Nuestra América, tal y como la definió el héroe José Martí.

Enfatizó en la necesidad de redoblar la unidad y los esfuerzos en medio de momentos a los que calificó de muy difíciles, como quedó patentado tras la injerencia y el ataque ilegal ordenado por el presidente Donald Trump.

Añadió que no se pueden subestimar las intimidaciones proferidas por el gobernante estadounidense que amenaza a varios pueblos de la región, incluida Cuba. «La unidad es el elemento principal en cada paso dado, no hay dudaù», recalcó.

De Céspedes recordó la frase pronunciada por Fidel Castro (1926-2016) durante el entierro de las víctimas del Crimen de Barbados, cuando agentes al servicio de la Agencia Central de Inteligencia colocaron una bomba en un avión en pleno vuelo y provocaron la muerte a 73 personas, entre ellos 57 cubanos.

«Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla», exclamó, a modo de homenaje a los combatientes caídos.

Durante el acto, los integrantes de la legación refrendaron asimismo su compromiso con la defensa de las conquistas de la Revolución.

Cuba amanece hoy bajo Duelo Nacional, declarado en el Decreto Presidencial No. 1147, en homenaje a los combatientes cubanos caídos en el cumplimiento del deber durante la agresión estadounidense contra Venezuela.

Durante este período, que regirá desde las 06:00, hora local de hoy hasta las 24:00 horas del martes 6 de enero, la Bandera de la Estrella Solitaria ondeará a media asta en todos los edificios públicos e instalaciones militares del país, y quedan suspendidos los espectáculos y actividades públicas.

«Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país», expresó el presidente, Miguel Díaz-Canel, en su declaración.

Agregó el mandatario que «los compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas».

La entidad expresó el pasado sábado su más firme repudio al criminal ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra Venezuela, en clara violación directa de la Carta de Naciones Unidas.

Manifestó que la acción busca someter por la fuerza la independencia política de Venezuela y apropiarse de sus recursos naturales, en particular petróleo y minerales, lo cual atenta contra la autodeterminación de un pueblo defensor de su libertad por más de dos siglos.